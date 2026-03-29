Aptos: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

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Am 28.03.2025 notierte Aptos bei 5.553 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in APT investiert, befänden sich nun 18.01 Aptos in seinem Depot. Da sich der Wert von Aptos am 28.03.2026 auf 0.9297 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.74 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 83.26 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 23.02.2026 bei 0.8095 USD. Am 13.05.2025 erreichte Aptos sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6.151 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
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