|Performance der Investition
|
11.10.2026 11:03:09
Aptos: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Aptos-Engagement verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Aptos war gestern vor 1 Jahr 3.750 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 266.64 APT-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 232.36 USD, da sich der Wert von Aptos am 10.10.2026 auf 0.8714 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 76.76 Prozent verringert.
Am 30.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.5138 USD. Bei 3.932 USD erreichte der Coin am 12.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|68’512.44458
|0.89%
|Handeln
|Vision
|0.03602
|1.23%
|Handeln
|Ethereum
|2’061.97742
|0.30%
|Handeln
|Ripple
|1.15609
|0.55%
|Handeln
|Solana
|90.53301
|-0.88%
|Handeln
|Cardano
|0.19953
|2.79%
|Handeln
|Polkadot
|1.01156
|11.29%
|Handeln
|Chainlink
|10.64677
|0.33%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|2.70%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|2.92%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren