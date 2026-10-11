Aptos: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

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Aptos war gestern vor 1 Jahr 3.750 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 266.64 APT-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 232.36 USD, da sich der Wert von Aptos am 10.10.2026 auf 0.8714 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 76.76 Prozent verringert.

Am 30.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.5138 USD. Bei 3.932 USD erreichte der Coin am 12.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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