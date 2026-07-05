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Langfristige Investition 05.07.2026 11:03:09

Aptos: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

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Aptos kostete gestern vor 1 Jahr 4.403 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2’271.18 Aptos. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’425.00 USD, da Aptos am 04.07.2026 0.6274 USD wert war. Damit beträgt die Performance des Investments -85.75 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von APT liegt derzeit bei 0.5700 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Aptos am 05.10.2025 bei 5.469 USD..

Redaktion finanzen.net

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