|Langfristige Investition
|
05.07.2026 11:03:09
Aptos: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Bei einem frühen Aptos-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Aptos kostete gestern vor 1 Jahr 4.403 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2’271.18 Aptos. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’425.00 USD, da Aptos am 04.07.2026 0.6274 USD wert war. Damit beträgt die Performance des Investments -85.75 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von APT liegt derzeit bei 0.5700 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Aptos am 05.10.2025 bei 5.469 USD..
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|50’179.07028
|1.44%
|Handeln
|Vision
|0.02698
|1.85%
|Handeln
|Ethereum
|1’412.14899
|3.41%
|Handeln
|Ripple
|0.90566
|3.66%
|Handeln
|Solana
|66.05843
|1.90%
|Handeln
|Cardano
|0.14351
|10.53%
|Handeln
|Polkadot
|0.70884
|4.81%
|Handeln
|Chainlink
|6.39351
|2.69%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|12.97%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|7.64%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren