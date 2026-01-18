|Performance der Investition
|
18.01.2026 11:03:09
Aptos: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Aptos-Engagement verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Aptos war gestern vor 1 Jahr 9.765 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1’024.05 APT-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’907.70 USD, da sich der Wert von Aptos am 17.01.2026 auf 1.863 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 80.92 Prozent verringert.
Am 18.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.451 USD. Bei 8.737 USD erreichte der Coin am 21.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|76’523.42528
|-0.35%
|Handeln
|Vision
|0.06881
|-3.58%
|Handeln
|Ethereum
|2’637.02377
|-1.08%
|Handeln
|Ripple
|1.66290
|-0.40%
|Handeln
|Solana
|116.18175
|1.63%
|Handeln
|Cardano
|0.31881
|0.82%
|Handeln
|Polkadot
|1.70589
|0.26%
|Handeln
|Chainlink
|10.98293
|-0.81%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-0.12%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|1.30%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/