Aptos: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Aptos-Engagement verlieren können.

Aptos war gestern vor 1 Jahr 9.765 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1’024.05 APT-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’907.70 USD, da sich der Wert von Aptos am 17.01.2026 auf 1.863 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 80.92 Prozent verringert.

Am 18.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.451 USD. Bei 8.737 USD erreichte der Coin am 21.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

