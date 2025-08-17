Aptos: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr kostete ein Aptos 5.923 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 1’688.30 Aptos im Depot. Die gehaltenen Aptos wären gestern 8’007.31 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 4.743 USD belief. Die Abnahme von 10’000 USD zu 8’007.31 USD entspricht einer negativen Performance von 19.93 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.06.2025 bei 3.925 USD. Am 06.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14.70 USD.

Redaktion finanzen.net