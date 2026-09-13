Aptos: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

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Vor 1 Jahr kostete ein Aptos 4.619 USD. Bei einem Investment von 100 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 21.65 Aptos. Die gehaltenen Coins wären am 12.09.2026 13.01 USD wert gewesen, da der APT-USD-Kurs bei 0.6012 USD lag. Damit wäre das Investment um 86.99 Prozent gesunken.

Bei 0.5138 USD erreichte der Coin am 30.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 5.469 USD erreichte Aptos am 05.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net