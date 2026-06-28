Aptos: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

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Aptos wurde gestern vor 1 Jahr bei 4.845 USD gehandelt. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in APT investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 206.38 Aptos. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119.85 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.06.2026 auf 0.5807 USD belief. Mit einer Performance von -88.02 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 0.5807 USD erreichte APT am 27.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos liegt derzeit bei 5.469 USD und wurde am 05.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net