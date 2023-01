Apollo: 2023 wird für alle Teilnehmer am Kapitalmarkt ein schwieriges Jahr!

Anzeige



Auch das neue Jahr wird von den zentralen Herausforderungen an den Kapitalmärkten geprägt sein. Konkret geht es um hohe Inflation, wirtschaftliche Rezession und schwankende Vermögenspreise. Dazu die noch ausgebliebenen, aber lang ersehnten Auswirkungen der monetären Entscheidungen durch Zentralbanken. Laut Apollo Global Management aus den USA sind makroökonomische Faktoren für die Entwicklung der Kapitalmärkte verantwortlich. Dazu gehört die US-Inflation, die laut der Apollo Analysten bereits im Juni 2022 Ihren Höhepunkt überschritten hatte.

Bei Apollo geht man davon aus, dass sich die Preise für Rohstoffe besser entwickeln werden, als die von Vermögenswerte von Dienstleistern. Auch geht man davon aus, dass die FED nicht so bald auf die 2 % Zinsen zurückgehen wird, sondern noch 1 bis 2 Jahre die Phase der hohen Zinsen aufrechterhalten wird.

Die Probleme für den Kapitalmarkt

2023 wird der Kapitalmarkt wahrscheinlich weiterhin für Volatilität anfällig bleiben, weil Kapital ein knappes und vor allem teures Gut bleibt. Die Rezession mag ebenfalls noch eine Weile erhalten bleiben und sich maximal in eine Seitwärtsbewegung begeben. Durch eine Reihe von unerwarteten externen Ereignissen steht die Wirtschaft teilweise noch unter Schock.

Covid, Krieg in der Ukraine, beispiellose Preisspiralen und der unerwartete Aktionismus durch die Zentralbank haben die meisten fein abgestimmten Prognosemodelle in Luft aufgelöst.

Der Inflationsausblick für 2023

Die hohen Preise bleiben ein echtes Problem für die FED. Trotz Abschwächung der hohen Inflationsrate Mitte des vergangenen Jahres sind noch immer die wichtigsten Einflüsse aktiv und hinterlassen deutliche Spuren. Dazu gehören vor allem weiter steigende Verbraucherpreise, die die US-Zentralbank dazu veranlasst, die Zinsen hoch zu halten. Trotzdem sieht man bei Apollo ein Ende des allzu aggressiven Vorgehens gegen die Inflation seitens der FED. Lediglich über den genauen Zeitpunkt sind sich die Analysten nicht einig.

Die Inflation ist weltweit so stark gestiegen, weil der Druck auf die Preise der Rohstoffe in Folge verschiedener Faktoren hoch war. Durch die Kombination aus Nachfrage und Angebot bei verzerrten Marktbedingungen gab es Verschiebungen im Preisgefüge. Die fiskalischen Reaktionen auf die Covid-Pandemie in den USA führten zu höheren Arbeitslosenzahlen und höheren Kosten, beispielsweise durch das Paycheck Protection Program PPP Darlehen.

Einfluss auf die Kapitalmärkte nimmt laut Apollo auch der nicht erwartete Unterschied in den Verläufen der Inflation in den USA und Europa. Während die Inflationsrate in den USA schnell sank, ging diese in Europa zunächst weiter steil nach oben und kam erst zu einem viel späteren Zeitpunkt zum Stillstand. In beiden Ländern stiegen die Verbraucherpreise zunächst im vergleichbaren Tempo, trotzdem sind offenbar Unterschiede in der Tatik und im Makroumfeld festzustellen.

Ausblick auf das Wirtschaftswachstum

Zunächst steht die Fed im Fokus, denn die Abkühlung der Wirtschaftsleistung ist auch durch die Eingriffe der Zentralbank erfolgt. Um das Preistempo zu verlangsamen wurden die Zinsen erhöht. Die monetären Bedingungen bleiben weiterhin angespannt in den USA und weltweit und erste Stimmen werden laut, die behaupten, die FED wäre zu aggressiv vorgegangen mit Ihren Massnahmen gegen die Preisstabilisierung.

Apollo beruft sich auf eine Analyse von Autokrediten, Hypotheken und Kreditkarten und sagt, dass ein zunehmender Prozentsatz der Kreditnehmer säumig ist. Vor allem durch die hohen Aussenstände in den Haushalten sind diese während der hohen Preisphasen nicht in der Lage an ihre Erspartes zu gehen, was sich beim Konsum zeigt. Apollo geht davon aus, es wird noch mehrerer Jahre dauern, bis diese Ersparnisse wieder das Level von vor der Pandemie erreicht haben.

Was können Anleger 2023 tun?

In der Geschichte hat sich gezeigt, dass unter einer sinkenden Inflation der Aktienmarkt nach oben geht. Leider ist dieser Zeitpunkt der Trendwende nur extrem schwer vorherzusagen und besonders kompliziert angesichts der schwierigen Situationen und Ereignisse wie den Ukraine-Krieg und die Auswirkungen der weltweiten Pandemie. Auch die beispiellosen Eingriffe durch die Zentralbank FED führt zu atypischen Marktkräften sowie einer besonders hohen Unsicherheit an den Kapitalmärkten.

Die US-Börsenrally stimmt die Anleger optimistisch, dass die schlimmste Zinserhöhung überstanden ist. Es gab einen kollektiven Seufzer der Erleichterung, in der Hoffnung, dass das Land steigende Zinsen und Inflation hinter sich hatte. Alpesh Patel OBE

Asset Management CEO. 18 FT Books, ex-Bloomberg TV Host & FT Columnist, Fund Manager. BBC Paper Reviewer; Quelle

Für mehr Wachstum und Sicherheit sollten Anleger laut Apollo ihre Asset-Allocation noch einmal überdenken. Die Auswahl geeigneter Finanzinstrumente und ein gesunder Mix aus ihnen scheint für die Analysten der beste Weg sich in dem schwierigen Umfeld gegen Risiken abzusichern. Für die Kapitalmärkte wird entscheidend sein, wie schnell und nachhaltig die Inflation eingedämmt werden kann und die Vollbeschäftigung erreicht wird. Zunächst muss die Inflation eingedämmt werden, damit später der Arbeitsmarkt auf Erholung schalten kann.

Apollo sieht eine weniger aggressive Vorgehensweise der FED und später im Jahr 2023 eine bullische Phase für den Vermögensmarkt. Diese Phase reicht aus ihrer Sicht von Zinsen über Kredite bis hin zu Aktien. Aber Anleger müssen sich im Klaren darüber sein, dass die FED die Zinsen hochhalten wird, was das Kapital auch in 2023 verknappt und die Primärkreditmärkte entsprechend verteuert. Eine robuste Selektivität der Vermögenswerte und eine gute Auswahl der Ein- und Ausstiegspunkte in die Märkte wird laut Apollo für Anleger von höchster Bedeutung sein.

Tipp für den Kryptomarkt 2023

Laut Firstlinks, einem Morningstar Unternehmen, dauert es umso länger bis eine Inflation vorbei ist, umso höher ihr Höchststand ausfällt. Bis der Wert wieder auf ein normales Niveau zurückkehrt, dauert es viel länger, als den Menschen oftmals bewusst ist.

In einer Metaanalyse von 67 veröffentlichten Studien zur globalen Inflations- und Geldpolitik stellten Havranek und Ruskan (2013) fest, dass bei 198 Leitzinserhöhungen von 1 % oder mehr, die Länder durchschnittlich zwei bis vier Jahre benötigten, um einen Rückgang der Inflation von 1 % zu erreichen. Quelle

Eine hohe Inflation kann bis zu 10 oder sogar 20 Jahre andauern, bzw. ihre Auswirkungen spürbar sein. Die gute Nachricht ist aber, dass die Mehrheit der Investment-Fonds in den USA genug verfügbares Kapital haben, um die kommende Kreditvolatilität zu überstehen. Privatanleger haben die Möglichkeit ihr Erspartes in Krypto Pre-Sales anzulegen. Dabei gibt es eine Reihe von Vorteilen, wie wir am Beispiel von C+Charge beleuchten wollen.

C+Charge geht nachhaltigen Weg mit langfristiger Investmentchance

Vor dem Hintergrund der Kapitalmärkte sind nachhaltige Themen in den Fokus von Privatanlegern gerückt, die auf der Suche nach Abwechslung im Portfolio sind. Immer neue Anfänger steigen ebenfalls in den Bereich von Impact Investing ein, bei dem es sich um einen der grossen Trends im Jahr 2023 handelt. C+Charge setzt Benchmarks im Bereich von grünem Strom und begünstigt Fahrer von E-Autos mit begehrten Emissionszertifikaten.

Bei C+Charge laden Fahrer von E-Autos mit einem einheitlichen Bezahlsystem und einer grossartigen Möglichkeit, Punkte für jede Aufladung zu erhalten. Diese werden anschliessend in CO₂-Zertifikate getauscht, die über NFT repräsentiert werden. Wer möchte, nutzt diese als Wertspeicher und setzt auf langfristiges Investment und steigende Preise für die Gigatonne CO₂. Es besteht aber auch die Möglichkeit, diese Gutschriften an speziellen Börsen zu handeln und Liquidität zu erhöhen.

Wir glauben, dass die Märkte für grünen Strom und Klimainvestments in den kommenden Monaten und Jahren deutlich an Bedeutung gewinnen werden. Anleger sollten daher Krypto Pre-Sales wie den von C+Charge in Betracht ziehen, um in der frühen Phase in ein Projekt zu investieren, dass mit langfristig überdurchschnittlichen Renditen locken könnte. In turbulenten Zeiten wie diesen ist die Diversifikation des Portfolios die Basis für ein sehr gutes Risikomanagement.

Auch der Kaufpreis eines Vermögenswertes spielt eine Rolle und bei C+Charge steigen Anleger für wenige Dollar ein. Der Token basiert auf dem Ethereum-Standard und ist bereits ab 0,013 $ in Phase 1 des Vorverkaufs erhältlich. In knapp 2 Monaten endet der offizielle Vorverkauf, der sich ausschliesslich an Anleger aus dem privaten Sektor richtet, denn sie sind es besonders, die jetzt für Resilienz ihrer Vermögenswerte sorgen müssen.

Sie fahren ein E-Auto? Dann sollten Sie das nachhaltige C+Charge kennennlernen!

Fazit: Anleger hoffen auf baldige Erholung an den Kapitalmärkten und billiges Geld. Das bedingt eine stabilisierte Zinsbasis und die wird es erst geben, wenn die Inflation weiter sinkt. Grosse Deals sind im Kapitalisierungsraum derzeit über Fusionen und Übernehmen selten zu finden, schliesslich sind Kredite derzeit teuer. Höhere Energiepreis beschleunigen die Energiewende und durch C+Charge können Anleger davon trotz schwieriger Marktbedingungen profitieren.

Die Chancen auf dem Privatmarkt sind für Investoren überdurchschnittlich gut, vor allem, wenn Unternehmen sich über Pre-Sales finanzieren, statt teurer Kredite von Banken und Finanzinstituten. Die innovativen Lösungen von C+Charge bieten kreativen Gestaltungsraum und dem Kapital die Möglichkeit, sich über nachhaltige Konzepte für alle Beteiligten zu vermehren.

C+Charge bietet einen starken Mehrwert für Anleger und Benutzer, denn die Emissionsgutschriften sind sehr begehrt und stehen sonst nur den Anbietern und Herstellern von Ladeinfrastruktur zur Verfügung. Während am klassischen Kapitalmarkt renditestarke Primärmärkte leiden, zeigen sich im Kryptosektor aufgrund attraktiver Pre-Sales Möglichkeiten auf höhere Zinsen und bessere Renditen.

