AMINA: AMINAX Monthly Reporting

The AMINAX® Index has demonstrated a strong long-term performance, with a CAGR of 58.9% since inception, closely aligned with Bitcoin’s CAGR of 66.2%. For the first time in 2025, Bitcoin dominance was below 60% (at 59.7%), a monthly decrease of 1.9%.

Unlike previous crypto cycles, capital rotation towards Altcoins hasn’t occurred with high BTC dominance since Mar’24. In earlier cycles, profits in BTC typically rotated into smaller tokens as retail investors chased higher returns. The recent sharp rally in ETH could indicate the beginning of an Alt coins rally, with an initial capital infusion into ETH, followed by other Alt Coins.

Bitcoin ended the month around $117K, gaining 9.0% since Jun’25. Spot Bitcoin ETFs reached $161.8 billion in AUM, up by $18.0 billion over the month. Ether ended Jul’25 around $3.8K, up roughly 48.8% MoM. AUM in U.S. spot ETH ETFs rose by $10.4 billion to reach $18.9 billion. Corporates now hold over $1.4 million ETH, valued at over $5 billion. The crypto rebound increased the total crypto market cap by 13.6% to $3.9 trillion.

Read more in the AMINAX Monthly Report