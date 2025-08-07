Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.08.2025 16:12:14

AMINA: AMINAX Monthly Reporting

The AMINAX® Index has demonstrated a strong long-term performance, with a CAGR of 58.9% since inception, closely aligned with Bitcoin’s CAGR of 66.2%. For the first time in 2025, Bitcoin dominance was below 60% (at 59.7%), a monthly decrease of 1.9%.

Unlike previous crypto cycles, capital rotation towards Altcoins hasn’t occurred with high BTC dominance since Mar’24. In earlier cycles, profits in BTC typically rotated into smaller tokens as retail investors chased higher returns. The recent sharp rally in ETH could indicate the beginning of an Alt coins rally, with an initial capital infusion into ETH, followed by other Alt Coins.

Bitcoin ended the month around $117K, gaining 9.0% since Jun’25. Spot Bitcoin ETFs reached $161.8 billion in AUM, up by $18.0 billion over the month. Ether ended Jul’25 around $3.8K, up roughly 48.8% MoM. AUM in U.S. spot ETH ETFs rose by $10.4 billion to reach $18.9 billion. Corporates now hold over $1.4 million ETH, valued at over $5 billion. The crypto rebound increased the total crypto market cap by 13.6% to $3.9 trillion.

Read more in the AMINAX Monthly Report

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

