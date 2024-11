Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Anzeige



Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:25 bei 76.487,89 US-Dollar und damit -0,07 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 76.544,76 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um -0,62 Prozent auf 375,30 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 377,64 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,18 Prozent auf 3.054,17 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.960,16 US-Dollar wert.

Daneben wertet Litecoin um 12:26 auf. Es geht 1,25 Prozent auf 73,72 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 72,81 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,5529 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,5542 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4440 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:25 auf 0,4384 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (165,88 US-Dollar) geht es um -2,03 Prozent auf 162,52 US-Dollar nach unten.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1227 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0039 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0040 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1012 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1010 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0166 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0166 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Dash-Kurs um 2,17 Prozent auf 24,29 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 23,78 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht NEO um 0,73 Prozent auf 10,42 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 10,34 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.ch