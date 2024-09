Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Anzeige



Im Plus präsentiert sich um 12:26 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,83 Prozent höher bei 54.362,10 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 53.914,82 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:25 auf. Es geht 2,38 Prozent auf 302,15 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 295,13 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 2,89 Prozent auf 2.287,45 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.223,24 US-Dollar wert.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 1,22 Prozent auf 63,77 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 63,00 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 1,19 Prozent auf 0,5275 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 0,5213 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Cardano-Kurs um 2,51 Prozent auf 0,3226 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3147 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,86 Prozent auf 166,63 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 165,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1188 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1172 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0033 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0881 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,0889 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0158 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0160 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Dash mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Dash-Kurs 0,86 Prozent stärker bei 23,44 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 23,24 US-Dollar.

Indes steigt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 8,959 US-Dollar am Vortag auf 9,214 US-Dollar nach oben (2,85 Prozent).

