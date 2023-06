Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,40 Prozent auf 26'610,31 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 26'503,20 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -0,36 Prozent auf 111,37 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 111,77 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,07 Prozent auf 1'847,17 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1'845,91 US-Dollar.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 88,46 US-Dollar am Vortag auf 89,56 US-Dollar nach oben (1,24 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 1,81 Prozent auf 0,5340 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,5245 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3165 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um -0,71 Prozent auf 141,85 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 142,87 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Freitagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1793 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1798 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0018 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0018 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,0877 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0872 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0290 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0291 US-Dollar.

Zudem legt Dash zu. Um 0,44 Prozent verstärkt sich der Dash-Kurs um 17:10 auf 38,95 US-Dollar, nachdem Dash am Vortag noch 38,78 US-Dollar wert war.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergauf. NEO steigt 1,18 Prozent auf 9,148 US-Dollar, nach 9,041 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.ch