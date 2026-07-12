Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Krypto-Marktbericht
|
12.07.2026 09:48:20
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Der Bitcoin-Kurs ging um 09:41 um 0,08 Prozent auf 63.813,03 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 63.860,95 US-Dollar.
Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,5 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -9,0 Prozent.
In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Litecoin-Kurs um 0,67 Prozent auf 44,47 US-Dollar. Am Vortag standen noch 44,77 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,40 Prozent auf 1.795,68 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 1.788,46 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,09 Prozent auf 244,20 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 244,42 US-Dollar wert.
Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 0,69 Prozent auf 1,091 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,099 US-Dollar wert.
Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 1,19 Prozent auf 326,70 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 322,87 US-Dollar wert.
Zudem gibt Cardano am Sonntagvormittag nach. Um 1,49 Prozent auf 0,1637 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,1661 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1854 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1872 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3297 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Inzwischen fällt der Binancecoin-Kurs um 0,60 Prozent auf 571,90 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 575,33 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0734 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0729 US-Dollar beziffert.
Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,59 Prozent auf 76,46 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 76,91 US-Dollar wert.
Zudem gibt Avalanche nach. Um 2,61 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 09:41 auf 6,383 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 6,554 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Chainlink-Kurs um 0,54 Prozent auf 7,973 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,930 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,7307 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 09:41 auf 0,7344 US-Dollar beziffert.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|51’759.51801
|1.46%
|Handeln
|Vision
|0.02713
|0.87%
|Handeln
|Ethereum
|1’451.23047
|3.03%
|Handeln
|Ripple
|0.89336
|1.28%
|Handeln
|Solana
|63.03762
|0.14%
|Handeln
|Cardano
|0.13497
|0.48%
|Handeln
|Polkadot
|0.71199
|7.03%
|Handeln
|Chainlink
|6.41979
|2.93%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|8.48%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|3.83%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren