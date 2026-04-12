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12.04.2026 12:43:06
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Kryptokurse am Sonntagmittag.
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Bitcoin reduzierte sich um 12:25 um 1,89 Prozent auf 71.676,18 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 73.053,79 US-Dollar gelegen hatte.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,0 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 4,8 Prozent.
Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 2,29 Prozent auf 53,81 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 55,07 US-Dollar wert.
Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 2,99 Prozent auf 2.216,57 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.284,94 US-Dollar wert.
Zudem gibt Bitcoin Cash am Sonntagmittag nach. Um 2,64 Prozent auf 426,03 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 437,58 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 1,71 Prozent auf 1,332 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,356 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 342,49 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (338,57 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,16 Prozent.
Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,2402 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2496 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,80 Prozent.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1515 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1536 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3189 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3223 US-Dollar.
Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 607,45 US-Dollar am Vortag auf 595,42 US-Dollar nach unten (1,98 Prozent).
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0912 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0931 US-Dollar.
Daneben fällt Solana um 3,13 Prozent auf 82,29 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 84,94 US-Dollar.
Nach 9,374 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagmittag um 3,61 Prozent auf 9,036 US-Dollar gesunken.
Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 2,94 Prozent auf 8,803 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,070 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich Sui im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,9414 US-Dollar) geht es um 3,04 Prozent auf 0,9128 US-Dollar nach unten.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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