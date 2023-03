Aktien-Trading 📈 : 10 Tipps für Anfänger und 1 📌 Krypto-Strategie 💰 !

Anzeige



Auf der Suche nach einer Investitionsmöglichkeit kommt man an Aktien nicht mehr vorbei. Die Inflation, kombiniert mit niedrigen Sparzinsen, macht aus Aktien eine Geldanlage, die sich langfristig auszahlt. Der Handel mit Aktien und ein Investment an der Börse lohnt sich auch für Personen, die sich noch nie mit dem Kauf von Aktien beschäftigt haben. Dennoch ist oft eine Hemmschwelle da, denn das Thema Aktien verbinden die meisten mit einem gewissen Risiko. Mit dem ein oder anderen Tipp gelingt der Einstieg in die Börsenwelt einfacher.

Erster Tipp: Sich trauen!

Manchmal kostet es Überwindung, sich mit einer komplett fremden Thematik auseinanderzusetzen. Viele scheuen den Einstieg in die Aktienwelt und aller Anfang ist schwer, aber der Aufwand lohnt sich. Die Chancen stehen gut, mit hohen Renditen die Investitionen im Wert zu steigern.

Zweiter Tipp: Wissen aneignen

Da der Handel mit Aktien auch Risiken mit sich bringt, sollten sich Anfänger vor dem Einstieg Wissen aneignen, denn es ist wichtig zu verstehen, worin man sein Geld investiert. Das reine Bauchgefühl reicht beim Handel mit Aktien nicht aus. Analysen, Prognosen und Zahlen müssen im richtigen Kontext verstanden werden, sodass keine Verluste durch falsche Entscheidungen entstehen. Um das Aktiengeschäft zu verstehen, können Einsteiger sich aus seriösen Quellen Tipps für geeignete Bücher und Ratgeber besorgen sowie Beispiele einholen.

Dritter Tipp: Die richtige Bank wählen

Für eine Investition am Aktienmarkt benötigt man ein Depotkonto. Dieses Konto kann bei einer lokalen Bank oder auch bei einer von vielen Online-Banken eröffnet werden. Wichtig ist, dass bei der Wahl der Bank in erster Linie das Gesamtpaket zu einem passt und nicht der günstigste Preis überzeugt. Ein guter Kundensupport sind ebenso wichtig, wie die Höhe der anfallenden Gebühren für Transaktionen.

Worauf soll besonders Wert gelegt werden? Manche Banken bieten Demoversionen an, sodass Einsteiger sich die jeweilige Handelsplattform vorab ausprobieren können. So können Börsenstrategien und weitere Optionen erst getestet werden, bevor Geld investiert wird.

Vierter Tipp: Nur Beträge investieren, die man verkraften kann

Da bei Aktien ein Totalverlust nie komplett ausgeschlossen werden kann, sollten nur Beträge investiert werden, die tragbar oder überschüssig sind. Diese sogenannten Barmittel sind Gelder, die ansonsten gespart und langfristig nicht benötigt werden. Beträge, die für bestimmte Anschaffungen oder für eine Kredit-Abzahlung fest verplant sind, sollten auf keinen Fall investiert werden.

Der Grund: Da Aktien schwanken, könnte der Zeitpunkt, an welchem das investierte Geld wieder benötigt wird, ungünstig sein. Wird die Aktie dann zwangsweise dennoch verkauft, entstehen Verluste.

Fünfter Tipp: Aktien diversifizieren

Investitionen sollten nicht nur auf eine Aktie gesetzt werden, sondern grossflächig, sodass das Aktiendepot global aufgestellt ist. Dieses Diversifizieren dient dazu, das Risiko zu streuen. Eine Anzahl von weniger als zehn Aktien reicht am Anfang, so verliert man den Überblick nicht und kann das Depot mit relativ wenig Zeitaufwand beobachten.

Durch die Diversifikation wird auch die Chance auf gewinnbringende Rendite in den USA, den Schwellenländern und im pazifischen Raum erhöht.

Sechster Tipp: Anlagestrategie festlegen

Es gibt verschiedene Anlagestrategien wie die Dividendenstrategie, bei der nur Aktien mit hohen Dividenden oder die Value-Strategie, bei welcher Aktien nur unter Wert gekauft werden. Einsteiger sollten sich erst für eine der vielen möglichen Strategien entscheiden, diese beibehalten und beobachten, wie sich die Aktien entwickeln, selbst wenn die Kurse nach unten gehen.

Siebter Tipp: Geduldig bleiben

Investieren in Aktien bedeutet auch, Geduld zu üben, denn Aktien sind eher eine Möglichkeit zum langfristigen Vermögensaufbau. Investitionen mit dem Ziel, schnell Gewinne zu erzielen, sind häufig besonders risikoreich. Mit Geduld und einem wachsamen Blick in die Märkte können Aktien häufig so angelegt werden, dass ihr Wert auf lange Sicht steigt.

Oft werden Wertpapiere von Investoren gekauft, um für die Zukunft vorzusorgen, als Altersvorsorge, für die Ausbildung oder ein Studium der Kinder.

Achter Tipp: Entspannt bleiben

Verluste am Börsenmarkt sind normal, denn die Börse unterliegt den Kursschwankungen durch Angebot und Nachfrage. Einer der häufigsten Anfängerfehler ist es, direkt zu verkaufen, wenn der Kurs sich negativ entwickelt. Man sollte nicht vergessen: So wie sich der Kurs nach unten entwickeln kann, ist auch immer die Möglichkeit da, dass er wieder in die Höhe schiesst.

Dementsprechend lohnt es sich, entspannt zu bleiben und keine Panik zu bekommen, denn das führt womöglich zu falschen Entscheidungen und damit zu Verlusten.

Neunter Tipp: Nicht spekulieren

Das Spekulieren, also das ständige Kaufen und Verkaufen von Aktien verursacht insbesondere eines: Gebühren. Jede Transaktion, wie das Kaufen und Verkaufen der Wertpapiere, schmälert die Rendite. Damit geht Geld verloren, das durch andere Gewinne wieder ausgeglichen werden muss. Besser ist es, breit anzulegen und nicht ständig die Anlagen zu wechseln.

Zehnter Tipp: Geld für sich arbeiten lassen

Beim Aufbau des eigenen Vermögens spielt der Zinseszins eine wichtige Rolle. Die Zinseszinsen helfen, das volle Potenzial der Investitionen herauszuholen. Dazu werden die Zinsen stets reinvestiert, um daraus wieder Gewinne zu erzielen. Die Chance auf höhere Gewinne steigt in der Regel dadurch.

Fazit: Wenn überschüssiges Geld vorhanden ist, das auf Dauer nicht benötigt wird, lohnt sich die Investition in Aktien. So kann das Vermögen Schritt für Schritt langfristig aufgebaut und für Alter und Kinder vorgesorgt werden. Wichtig ist, sich vorab Basiswissen anzueignen und zu verstehen, wie der Handel mit Wertpapieren funktioniert, um sich für die passende Strategie entscheiden zu können. Die Schlüssel für erfolgreiche Investitionen sind Fachwissen, ein zukunftsorientiertes Ziel und Geduld.

