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21.11.2026 07:39:44
Aktien, Gold, Bitcoin - der wahre Grund hinter dem grossen Ausverkauf
Aktien, Gold, Silber und Bitcoin stürzen gleichzeitig in die Tiefe – obwohl sie vollkommen unterschiedlich funktionieren. Hinter dem Gleichschritt steckt ein gemeinsamer Treiber. WELT erklärt, wie sich Vermögen noch schützen lässt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Finanzen
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