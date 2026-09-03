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03.09.2026 16:26:51
Airbus verlangsamt A330-Neo-Auslieferungen nach Werkzeugfund im Leitwerk
Airbus hat die Auslieferung der A330 Neo im Sommer stark gedrosselt, nachdem in einem Höhenleitwerk ein vergessenes Werkzeug gefunden wurde. Im Juni und Juli ging kein einziges Flugzeug des Typs an Kunden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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