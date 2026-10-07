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07.10.2026 11:55:49
Airbus lässt A330 Neo nach Werkzeugfund im Höhenleitwerk kontrollieren
Nach dem Fund eines Werkzeugs im Höhenleitwerk fordert Airbus Airlines auf, ausgewählte A330 Neo zu kontrollieren. Flugzeuge aus der laufenden Produktion sind bereits geprüft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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