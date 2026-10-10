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10.10.2026 07:00:00
Airbus lässt A330 Neo kontrollieren, 787 für Southwest, 737 Max 10 näher an Zulassung
Das wöchentliche airliners.de-[Luftfahrttechnik-Briefing](https://www.airliners.de/thema/briefing). Dieses Mal unter anderem mit der Frage, warum Airbus ausgewählte A330 Neo nach einem Werkzeugfund im Höhenleitwerk kontrollieren lässt, welche Rolle die Boeing 787 in den möglichen Langstreckenplänen von Southwest spielt und wie die FAA-Bewertung eines Softwarefehlers die Zulassung der Boeing 737 Max 10 näher rücken lässt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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