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09.09.2026 09:07:00
Air Cairo bestellt 15 Airbus A320 Neo
Air Cairo hat auf der Luftfahrtschau in El Alamein eine Festbestellung über 15 Airbus A320 Neo unterzeichnet, wie der Flugzeugbauer mitteilte. Es ist die erste Direktbestellung der bislang auf Leasingflugzeuge setzenden Airline.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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