Adventskalender – Tag 16

Auch in diesem Jahr möchten wir mit einem Adventskalender unserer Leserschaft die Adventszeit versüssen. In einer etwas anderen Form enthält jedes Türchen eine „Wissensbombe“, die am Weihnachtstag mit einem ausserordentlichen Spezialpreis ergänzt wird.Hinter dem sechzehnten Türchen verbirgt sich der Begriff „Leverage“. Um beim Gewinnspiel am 24. teilzunehmen, einfach bei den Umfragen mitmachen und die jeweiligen Twitter Beiträge liken.LeverageLeverage bezeichnet in der Finanzwelt einen Hebeleffekt, bei dem der mögliche Gewinn unter Einsatz von hohem Risiko um ein Vielfaches vergrössert werden kann. Leverage erhöht zwar den erwarteten Gewinn, aber gleichzeitig auch das Verlustrisiko einer Investition. In der Kryptowelt ist Leverage an zentralisierten Börsen ein von Privatanlegern rege genutztes Werkzeug – in den meisten Fällen mit wenig Erfolg. Dieses Jahr wurde allerdings primär von Überhebelung auf institutioneller Ebene geprägt. Das Terra-Debakel im Frühjahr startete einen Dominoeffekt, der diverse Akteure mit zu hoher Leverage auslöschte. Der erste und schwerwiegenste war kein anderer als der ehemals grössten Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital. Durch Wiederverpfändung ihrer illiquiden Sicherheiten bauten sie ein Multi-Milliarden-Imperium auf, das nach Ende des Bullenmarktes implodierte. Die Nachwehen zogen sich bis zum FTX-/Alameda-Debakel weiter – das nächste Konstrukt, das sich an übermässiger Leverage die Finger verbrannte. News Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital gerät ins Wanken15. Juni 2022 Legal/Compliance FTX/Alameda-Skandal: ein durchgeplanter Betrug?18. November 2022 Hintergrund FTX Dossier – Eine Übersicht zum Fall der Kryptobörse24. November 2022 Copy - Adventskalender Tag 16Wieviel Leverage ist in den meisten Fällen zu empfehlen? 100x Leverage So viel wie die Börse erlaubt Gar kein bzw. sehr tiefer Leverage