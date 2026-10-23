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23.10.2026 12:00:17
Adam Back: Bitcoin-Pionier baut in der Schweiz aus
Er gehört zu den prägenden Bitcoin-Persönlichkeiten der Welt und wurde sogar schon als dessen anonymer Erfinder gehandelt. Nun baut Adam Back die Präsenz seiner Firma Blockstream in Lugano aus. Vor allem will er Schweizer Banken bei der Integration von Bitcoin beraten.
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