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16.10.2026 10:40:51
ACG bestellt 75 Flugzeuge der A320-Neo-Familie bei Airbus
Die kalifornische Leasinggesellschaft Aviation Capital Group bestellt 75 Flugzeuge bei Airbus. Es ist die grösste Order ihrer Firmengeschichte. Der Listenpreis beträgt 11,8 Milliarden US-Dollar, geliefert wird allerdings erst ab 2032.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.