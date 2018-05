Warum sich der Euro gegenüber dem Franken kaum verändert

Der Euro hat am Freitag gegenüber dem US-Dollar etwas an Wert verloren.

Händler nennen als Grund den US-Dollar, der zu vielen Währungen zulegen konnte. Ein Euro kostete gegen Mittag 1,1970 US-Dollar und damit etwas weniger als im frühen Handel.

Auch zum Franken zeigt sich der US-Dollar gut behauptet und hat im bisherigen Tageshoch die Parität erreicht. Aktuell steht er bei 0,9981 Franken wieder etwas tiefer. Wie die Devisenexperten von Morgan Stanley in einem aktuellen Kommentar schreiben, gehen sie davon aus, dass ein steigender US-Dollar das Währungspaar auch weiterhin antreiben sollte. Nicht zuletzt wegen der Zinsdifferenz dürfte es der Franken ohnehin schwer haben, deutlicher aufzuwerten.

Das Euro/Franken-Paar bewegt sich derweil am Mittag bei 1,1948 in etwa auf dem Niveau vom Vormittag.

Konjunkturdaten aus dem Euroraum lieferten dem Währungsmarkt bislang keine neuen Impulse. Die Unternehmensstimmung, gemessen am Einkaufsmanagerindex des Markit-Instituts, trübte sich im April nur leicht ein. Konjunktursorgen, die sich nach deutlichen Rückschlägen im Februar und März ergeben hatten, wurden durch die Stabilisierung etwas gedämpft. Der Euro konnte davon aber nicht profitieren.

Weiter nach unten ging es mit Währungen aus Schwellenländern. Im Vormittagshandel setzte sich die jüngste Talfahrt der türkischen Lira fort. Die Währung rutschte auf ein neues Rekordtief. Zeitweise wurden für einen Dollar knapp 4,29 Lira gezahlt und damit so viel wie noch nie.

Noch heftiger ist die Entwicklung des argentinischen Peso. Am Donnerstag hatte sich die Notenbank Argentiniens mit einer zweiten Leitzinsanhebung innerhalb weniger Tage gegen den Wertverfall der Landeswährung gestemmt. Die Talfahrt konnte jedoch nicht gestoppt werden. Am Anleihemarkt gerieten argentinische Staatsanleihen des Landes stark unter Druck.

Auch Währungen aus anderen Schwellenländern stehen seit einigen Tagen unter Druck, wenn auch nicht so stark wie die Devisen der Türkei und Argentiniens. Fachleute erklären diese Entwicklung vor allem mit höheren Kapitalmarktzinsen in den USA, was Investoren dazu veranlasst, Kapital aus den Schwellenländern abzuziehen und in den USA anzulegen. Hinzu kommen hausgemachte Probleme in einzelnen aufstrebenden Ländern wie hohe Inflationsraten, hohe Handelsdefizite oder politische Probleme.

Im Nachmittagshandel blicken die Anleger in Richtung USA. Dort veröffentlicht die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Es wird mit einer erneut soliden Entwicklung gerechnet. Im Mittelpunkt dürfte die Lohnentwicklung stehen. Stärker steigende Löhne gelten als Voraussetzung dafür, dass die US-Notenbank ihren bislang moderaten Straffungskurs verschärft.

