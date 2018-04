Warum der Euro weiter unter 1,20 Franken bleibt

Im US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung am Montag zuletzt bei 1,2080 US-Dollar

Im späten europäischen Geschäft war der Euro zeitweise bei 1,2067 Dollar gehandelt worden. Der Kurs lag damit nur knapp über dem tiefsten Stand seit Mitte Januar, der am vergangenen Freitag bei 1,2056 Dollar erreicht worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2079 (Freitag: 1,2070) Dollar fest.

Zum Franken gelang dem Euro keine Annäherung an die Marke von 1,20. Derzeit kostet ein Euro 1,1968 Franken nach Kursen von 1,980 und mehr im frühen Geschäft. Der US-Dollar geht mit 0,9908 Franken um.

Im frühen europäischen Handel hatte der Eurokurs noch deutlich über 1,21 Dollar gelegen. Marktbeobachter begründeten den Rückgang mit der weiter schwachen Inflation in der Eurozone. Am Nachmittag war bekannt geworden, dass sich die Teuerung in Deutschland nicht verändert hat. Die Inflation in der grössten Euro-Volkswirtschaft hatte im April trotz Konjunkturaufschwungs weiter bei 1,6 Prozent gelegen.

"Ein Inflationsdruck baut sich selbst in der konjunkturell überaus gut laufenden deutschen Volkswirtschaft nicht auf", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Seiner Einschätzung nach steht die EZB nicht unter Handlungszwang, ihre extrem lockere Geldpolitik schnell zu ändern.

Aus Italien war sogar eine unerwartet schwache Inflation gemeldet worden. Hier betrug die für europäische Vergleichszwecke harmonisierte Teuerung im April nur 0,6 Prozent. Die Inflationsrate lag damit weit unter dem von der Europäischen Zentralbank anvisierten mittelfristigen Inflationsziel von knapp 2 Prozent, bei dem die Währungshüter die Stabilität der Preise als gewährleistet ansehen.

NEW YORK (awp international)