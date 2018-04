Euro wieder bei 1,20 Franken - Reaktionen in der Wochenendpresse

Zürich (awp) - Das zeitweise Erreichen der Marke von 1,20 Franken des Euro wird in der Wochenendpresse zum Anlass genommen, die Konsequenzen der Abschwächung des Frankens zu beleuchten. "Das bedeutet das Ende des Krisenmodus", oder, "der Frankenschock ist bewältigt", titeln die Zeitungen. Welche Auswirkungen der Anstieg des Euro hat, wird mit Blick auf Industrie, Detailhandel, Tourismus oder Gehälter beleuchtet.

Insbesondere die exportierenden Schweizer Unternehmen würden vom schwächeren Franken profitieren. "Die 1,20 Franken sind vor allem eine symbolische Marke, die Entspannung setzte schon Mitte letztes Jahr ein", sagte Swissmem-Sprecher Ivo Zimmermann gegenüber dem Tagesanzeiger (21.04., S. 9). "Wir begrüssen die Entwicklung und sind darüber sehr erleichtert." In der Maschinenindustrie habe der teure Franken die Unternehmen zu tieferen Preisen gezwungen und die Margen belastet. Etwa ein Viertel der Firmen sei deshalb operativ in die Verlustzone geraten. "Jetzt können die Firmen wieder Gewinne erzielen, was wiederum dazu führen dürfte, dass mehr investiert wird."

Im Detailhandel sei man mit Blick auf den Einkaufstourismus froh über die Entwicklung. "Allerdings haben sich die Auslandseinkäufe schon seit einiger Zeit auf hohem Niveau stabilisiert", sagt Swiss Retail Geschäftsführerin Dagmar Jenni gegenüber der Zeitung. "Wir rechnen nun bestenfalls mit einem leichten Rückgang."

Demgegenüber trübe sich die Stimmung im süddeutschen Detailhandel ein, schreibt die "Schweiz am Wochenende (21.04., S. 15). Die Abschwächung des Frankens seit dem Sommer 2017 habe die Produkte der süddeutschen Detailhändler um 10 Prozent verteuert. Zudem sei viel Geld in neue Einkaufszentren geflossen. Ein Verdrängungswettbewerb stehe bevor und die Boom-Zeiten scheinen vorbei zu sein, so der Artikel weiter.

Der Verband Hotelleriesuisse hält gewisse positive Effekte bis zur Sommersaison für möglich. "Der Trend geht ja hin zu kurzfristigen Buchungen; viele Menschen haben noch nicht entschieden, wo sie die Ferien verbringen werden", sagte der Wirtschaftsexperte des Verbandes Christophe Hans gegenüber dem Tagesanzeiger. Dabei spiele aber auch das Wetter eine grosse Rolle. Grundsätzlich werde die Schweiz immer ein teures Reiseland bleiben. "Wir differenzieren uns deshalb in erster Linie über die Qualität und weniger über den Preis."

Die "Sonntagszeitung" fragt: Bedeutet der schwächere Franken auch mehr Lohn?. Die Gewerkschaften würden jedenfalls schon jetzt fordern, dass die Gehälter ab dem Herbst steigen müssen, und zwar deutlich. Die Wechselkursdiskussion sei in den vergangenen Jahren das wichtigste Argument der Arbeitgeber gewesen, keine Lohnerhöhungen durchzuführen. "Jetzt haben wir wieder den selben Kurs wie vor der Frankenstärke, deshalb zieht dieses Argument nicht mehr", wird Gabriel Fischer, Leiter Wirtschaftspolitik bei Travailsuisse zitiert. Man werde im Herbst eine "richtige Lohnrunde" mit Erhöhungen von mindestens 2,5 Prozent verlangen.

Dem widerspricht im selben Artikel Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt. "Bei vielen Firmen herrscht immer noch ein Investitionsstau. Erst wenn dieser aufgehoben ist, können auch die Löhne nominal wieder steigen".

In einem Kommentar in der NZZ wird darauf verwiesen, dass der schwächer Franken die Konjunktur weiter anheizen könnte. Die Wirtschaft laufe für Schweizer Verhältnisse auf Hochtouren, am Arbeitsmarkt seien vor allem Fachkräfte bereits knapp, heisst es dort. Die Inflation habe zwar angezogen, sei aber mit auf das Jahr gerechnet rund 0,8 Prozent noch tief. Die Frage sei, wann sich das ändert. Der schwache Franken werde jedenfalls den Druck auf das Preisniveau durch höhere Importpreise verstärken und möglicherweise würden dann auch die Löhne beginnen wieder stärker zu steigen.

yr/