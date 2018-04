Euro stabilisiert sich unter 1,23 USD - Pendelt um 1,18 Franken

Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar auf 1,2277 USD und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Dies, nachdem die Sorge vor einem Handelskrieg zwischen China und den USA am Vortag noch für deutliche Kursschwankungen gesorgt hat.

Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro wieder über 1,18 CHF, nachdem er bereits zur Wochenmitte diese Marke überschritten hatte und sich seither um sie bewegt. Am Morgen liegt der Kurs bei 1,1804 CHF damit weiterhin nur relativ knapp unter dem Jahreshoch (1,1832) bzw. nicht weit vom Höchststand seit Aufhebung des Mindestkurses entfernt. Der Dollar-Franken-Kurs notiert mit 0,9615 CHF leicht höher als am Vortag.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten wieder stärker in den Fokus der Anleger rücken und für neue Impulse im Handel am Devisenmarkt sorgen.

Am Vormittag stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone auf dem Programm, die am Markt in der Regel stark beachtet werden. Am Nachmittag könnten Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA für etwas Bewegung sorgen.

jkr/das/jl

FRANKFURT (awp international)