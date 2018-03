Devisen: Eurokurs verliert weiter an Wert

NEW YORK (awp international) - Der Eurokurs hat am Dienstag im US-Handel weiter an Boden eingebüsst. Zuletzt wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,2253 US-Dollar gehandelt. Im frühen europäischen Geschäft hatte der Euro noch zeitweise 1 Cent mehr gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,2276 (Montag: 1,2309) Dollar festgesetzt.

Auch zum Franken steht der Euro unter Druck und liegt mit 1,1706 CHF nur noch unwesentlich über der Marke von 1,17. Im frühen Geschäft lag der Kurs noch einem Niveau von 1,1750. Der US-Dollar geht derweil zum Franken mit 0,9554 CHF um.

Schwache Wirtschaftsdaten aus Deutschland hatten den Euro belastet. Die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) waren im März überraschend stark gefallen. "Die Sorge vor einem durch die USA ausgelösten globalen Handelskonflikt lässt die Experten vorsichtiger in die Zukunft blicken", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Auch die entsprechenden Daten für die gesamte Eurozone gingen zurück.

"Der schwelende Handelsstreit mit den USA - ausgelöst durch die angedrohte Einführung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium - verdirbt zunehmend die Konjunkturlaune in Europa", kommentierte Analyst Christian Lips von der Norddeutschen Landesbank. Erwartungen, dass die EZB einen rascheren Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik anstreben könnte, wurden durch die Daten gedämpft. Ein schnelleres Ende der konjunkturstützenden Politik würde tendenziell den Euro stützten.

edh/jsl/he/mk