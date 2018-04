Devisen: Eurokurs fällt im US-Handel vorübergehend unter 1,23 Dollar

NEW YORK (awp international) - Der Eurokurs ist am Montag im US-Handel unter leichten Druck geraten. Nachdem er kurzzeitig unter 1,23 Dollar gefallen war, notierte er zuletzt bei 1,2303 Dollar. Händlern zufolge waren Anleger angesichts der herben Verluste an den US-Aktienmärkten auf der Suche nach "sicheren Häfen". Dazu wird unter anderem auch die Währung der Vereinigen Staaten gezählt.

Auch zum Schweizer Franken büsste die Gemeinschaftswährung zuletzt an Terrain ein. Aktuell notiert das EUR/CHF-Paar bei 1,1739, vor Ostern hatte es noch an der Marke von 1,18 gekratzt. Der US-Dollar geht mit 0,9542 Franken wenig verändert um.

Die Europäische Zentralbank setzte wegen der Osterfeiertage keinen Referenzkurs fest. Am Donnerstag hatte er bei 1,2321 (Mittwoch: 1,2398) Dollar gelegen. Der Dollar hatte damit 0,8116 (0,8066) Euro gekostet./he