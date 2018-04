Devisen: Eurokurs erholt sich von frühen Verlusten - Zum Franken etwas höher

FRANKFURT (awp international) - Der Eurokurs hat sich am Freitag von den Verlusten im frühen Handel erholt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im Mittagshandel 1,2239 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Im Vormittagshandel war der Euro noch zeitweise bis auf 1,2215 Dollar gefallen.

Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am Freitagmorgen etwas zu. Die Gemeinschaftswährung kostet am Mittag 1,1789 CHF. Auch der US-Dollar erzielte zum Franken leichte Gewinne. Er geht am Freitagmittag bei 0,9632 CHF um.

Schwache Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe in Deutschland hatten den Euro zeitweise belastet. Die Gesamtproduktion war im Februar im Vergleich zum Vormonat um 1,6 Prozent gefallen. Erwartet wurde hingegen ein Anstieg um 0,2 Prozent.

Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden Quartalen an Fahrt verlieren wird. Ein Ende des Aufschwungs sei aber nicht in Sicht. Die weiter extrem lockere Geldpolitik der EZB werde die Konjunktur anschieben.

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, weitere Strafzölle auf chinesische Importe prüfen zu lassen, hat zusätzlich für Verunsicherung gesorgt. Trump begründete seine Pläne mit "unfairen Vergeltungsmassnahmen Chinas". das chinesische Handelsministerium teilte daraufhin mit, man werde "umfassende Gegenmassnahmen" ergreifen.

Am Nachmittag steht der Arbeitsmarktbericht für März auf dem Programm. Es wird erneut mit robusten Arbeitsmarktdaten gerechnet. Beachtet werden dürfte vor allem die Lohnentwicklung, da sie Hinweise auf die künftige Entwicklung der Inflation und damit auch zur Geldpolitik der US-Notenbank Fed geben könnte.

