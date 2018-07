Devisen: Euro legt zu Dollar und Franken zu - Yen gibt nach

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Dienstag zugelegt. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1738 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Zum Franken zieht der Euro auch etwas an und nähert sich bei einem Stand von 1,1597 wieder der 1,16er Marke.

Händler sprechen von einem schwächeren US-Dollar. Gegenüber dem Franken verharrt die US-Währung denn auch bei 0,9878 in etwa auf dem Niveau vom frühen Handel. Der japanische Yen verliert dagegen an Boden. Marktteilnehmer verweisen als Grund auf neue Entscheidungen der Bank of Japan.

Die japanische Notenbank bestätigt nach ihrer Zinssitzung ihre extrem lockere Geldpolitik. Zugleich gestaltet sie diese etwas flexibler. So darf der Zins der zehnjährigen Staatsanleihe jetzt etwas stärker als bislang um das von der Notenbank anvisierte Ziel von null Prozent schwanken. Händler begründen die Verluste des Yen aber vor allem mit dem neuen Versprechen der Bank of Japan, die lockere Geldpolitik noch lange fortsetzen zu wollen. Ein ähnliches Zinsversprechen hatten vor der Bank of Japan auch andere grosse Notenbanken abgegeben.

Neue Wachstums- und Inflationszahlen aus dem Euroraum sorgen an den Devisenmärkten nicht für besonders starke Kursbewegung. So hat sich das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal abgeschwächt, während die Inflation etwas anzog. Mit 2,1 Prozent liegt die Inflationsrate über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB), die knapp zwei Prozent anstrebt. Die EZB hat bereits avisiert, ihre Anleihekäufe gegen Jahresende auslaufen lassen zu wollen.

Im weiteren Handelsverlauf steht in den USA eine Reihe von Konjunkturdaten auf dem Programm. Veröffentlicht wird unter anderem das von der amerikanischen Notenbank präferierte Inflationsmass PCE. Ausserdem beginnt die Zentralbank mit ihrer zweitägigen Sitzung, deren Ergebnisse am Mittwochabend erwartet werden.

/bgf/jsl/fba