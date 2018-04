Devisen: Euro fällt unter 1,22 US-Dollar - Kommt zum Franken leicht zurück

FRANKFURT (awp international) - Die Kursschwäche des Euro gegenüber dem US-Dollar hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Im Vormittagshandel wird die Gemeinschaftswährung wieder unter 1,22 Dollar gehandelt. Der Kurs notiert aktuell bei 1,2190 US-Dollar und damit auf seinem bisherigen Tagestief.

Zum Franken steht der Euro derzeit bei 1,1974 und damit nur knapp über dem Tagestief von 1,1971. Im Hoch ist das Paar am Morgen noch bis auf 1,1998 gestiegen. Der US-Dollar bewegt sich zum Franken dagegen kaum und geht nur wenig verändert zu 0,9822 um.

Am Vortag hatte der Euro bei 1,2182 Dollar den tiefsten Stand seit Anfang März erreicht. Analysten erklärten die Kursentwicklung übereinstimmend mit einer Dollar-Stärkte, die den Euro im Gegenzug unter Druck setzte. "Die Musik spielt im US-Dollar", kommentierte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank den Handel. Ihrer Einschätzung nach beginnt die amerikanische Währung von höheren Zinsen in den USA zu profitieren. Zuletzt war die Rendite für US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren erstmals seit etwa vier Jahren über die Marke von 3 Prozent gestiegen.

Vor der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag rechnen Marktbeobachter aber mit vergleichsweise wenig Kursbewegung. "Vor der morgigen EZB-Sitzung dürften Dollar-Bullen in Lauerstellung verharren und erst einmal keinen weiteren Durchbruchversuch starten", sagte Devisenexperte Manuel Andersch von der BayernLB. Im weiteren Tagesverlauf stehen ausserdem keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für neue Impulse sorgen könnten.

