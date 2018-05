Devisen: Dollar gibt nach - Zum Franken wieder unter Parität

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Freitag zur US-Währung an seine Vortagesgewinne angeknüpft. Am Mittag stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,1939 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1878 Dollar festgesetzt.

Zum Schweizer Franken zeigt sich der Dollar ebenfalls schwächer. Am Freitagvormittag ist die US-Währung wieder leicht unter die Parität zum Franken gerutscht und notiert am Mittag bei 0,9994 Fr. (Morgen 1,0024 Fr.). Der Euro gibt zur Schweizer Währung leicht nach und notiert bei 1,1936 Fr. (Morgen 1,1949 Fr.).

Das dominierende Thema am Devisenmarkt bleibt die Zins- und Inflationsentwicklung in den USA. Am Donnerstag hatten etwas unter den Erwartungen gebliebene Inflationszahlen den Dollar belastet und vielen Schwellenländerwährungen Entlastung verschafft. Die tendenziell steigenden Kapitalmarktzinsen in den Vereinigten Staaten sorgen zunehmend für Kapitalabflüsse aus aufstrebenden Nationen, allen voran Argentinien und die Türkei.

Spanische Inflationszahlen fielen wie erwartet aus und sorgten so für keine Impulse am Devisenmarkt. Wie bereits zuvor ermittelt, hat sich die Inflation im April einer zweiten Schätzung zufolge abgeschwächt.

Am Nachmittag könnten noch Zahlen zu den Einfuhrpreisen und zur Verbraucherstimmung in den USA für Bewegung sorgen. Ausserdem stehen öffentliche Auftritte prominenter Zentralbanker an. Es haben sich EZB-Präsident Mario Draghi sowie James Bullard von der US-Notenbank Fed angekündigt.

