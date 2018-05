Deshalb präsentiert sich der Euro zum Franken schwächer

Der Euro ist am Freitag wegen neuer politischer Unsicherheiten in Südeuropa unter Druck geraten.

Am Nachmittag fiel die Gemeinschaftswährung auf den tiefsten Stand seit November bei 1,1662 US-Dollar. Gegenüber dem Schweizer Franken hat sich der Euro ebenfalls abgeschwächt und steht am Nachmittag mit 1,1596 Franken wieder unter der 1,16-Franken-Schwelle. Der Dollar/Franken-Kurs notiert mit 0,9934 Franken ebenfalls leicht höher als am Vortag.

Nachdem zuletzt die Regierungsbildung in Italien für Verunsicherung an den Finanzmärkten gesorgt hatte, kommen nun politische Turbulenzen in Spanien hinzu. Im Zuge der Korruptionsaffäre der spanischen Regierungspartei PP gerät Ministerpräsident Mariano Rajoy zunehmend in die Bredouille. Die Sozialistische Partei (PSOE), die grösste Oppositionspartei des Landes, brachte einen Misstrauensantrag gegen den 63-Jährigen ein. Um diesen Antrag zum Erfolg zu führen, sind die Sozialisten allerdings auch auf die liberalen Ciudadanos angewiesen. Ciudadanos-Generalsekretär José Manuel Villegas forderte Rajoy auf, Neuwahlen auszurufen.

Am Vormittag hatte der Euro noch Auftrieb durch den Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland bekommen, der überraschend den Abwärtstrend der vergangenen Monate stoppen konnte. "Das unveränderte Geschäftsklima zeigt, dass es um die deutsche Konjunktur doch nicht ganz so schlecht bestellt ist", kommentierte Experte Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg.

Deutliche Bewegung am Devisenmarkt gab es auch bei der schwedischen Krone, die sowohl zum Euro als auch zum Dollar zwischenzeitlich um rund ein Prozent zulegte und im Anschluss wieder etwas abgab. Die Schwedische Nationale Schuldenbehörde hatte mitgeteilt, schrittweise bis zu 7 Milliarden Schwedische Kronen (682 Millionen Euro) auf einen steigenden Wert der Landeswährung zu setzen. Experten werten das Vorgehen als einen überraschenden Affront gegenüber der vom Staat unabhängig agierenden Reichsbank.

Vorerst keine neuen Kursverluste gab es bei der Lira. In den vergangenen Handelstagen war die türkische Währung nach einer rasanten Talfahrt auf Rekordtiefs zum Euro und zum Dollar gefallen. Eine überraschende Zinserhöhung der türkischen Notenbank hatte keine nachhaltige Wirkung gezeigt. /tos/jkr/fba/kw/tp

