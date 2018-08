Cardano kann laut Mitgründer bald eine Billion US-Dollar Marktkapitalisierung knacken

Viel Potenzial - Das wurde von Anfang an der Kryptowährung Cardano nachgesagt. Jedoch sorgten Kurseinbrüche der bekanntesten digitalen Währung Bitcoin auch beim jungen Überflieger für Zurückhaltung. Das könnte laut dem Mitgründer jedoch bald vorbei sein.

Die Kryptowährung Cardano gewinnt immer mehr an Beliebtheit und belegt auf CoinMarketCap mittlerweile nach Marktkapitalisierung Rang acht. Das zeigt auch ein gewisses Vertrauen der Öffentlichkeit in die digitale Währung. Mitgründer Charles Hoskinson hat grosse Pläne für den Cybercoin.

Sich selbst erhaltende Ökonomie

Cardano-Mitgründer und IOHK-CEO Charles Hoskinson ist einer der angesehensten Köpfe im Krypto-Universum. Nun hat er die Hoffnung auf eine weltweite Akzeptanz von Cardano und ein grosses Ziel vor Augen.

"Ich würde Cardano gerne als die erste Kryptowährung im Billionenbereich sehen," sagte Hoskinson in einem Video an seine Community. Jedoch scheint dieses Kursziel weit hergeholt. Denn dies entspräche dem 200-fachen Wert der aktuellen Marktkapitalisierung von rund 4,4 Milliarden US-Dollar. Er fügte an: "Der Grund dafür ist, dass das im Ergebnis bedeuten würde, dass wir eine sich selbst erhaltende Ökonomie geschaffen hätten."

Zudem arbeitet Hoskinson mit seinem Team an der Implementierung der eigenen Blockchain mit höchstmöglicher Sicherheit und Skalierbarkeit. Ob das die Konkurrenz abhängen wird, wird sich erst noch zeigen. Das Team zeichnet sich jedoch durch seine gewissenhafte und geduldige Arbeit aus.

Profit unwichtig

Dabei ist seine Vision nicht durch Aussichten auf Profit beflügelt. Vielmehr würde er sich darüber freuen, wenn sein Projekt global angenommen wird und dadurch grossflächig verbreitet würde. "Ich würde mich sehr freuen, wenn ADA [Cardano] oder mit ADA verbundene Kryptowährungen dieses Bekanntheitsniveau erreichten. Das würde bedeuten, dass wir ein privates System mit innewohnender Konsistenz und fairen Regeln für jedermann auf der Welt geschaffen hätten, nicht nur für Leute, die zufällig besonders privilegiert sind," so Hoskinson.

Dieser Ansicht sei laut Hoskinson auch seine Community. Demnach seien viele der Cardano-Nutzer mehr als nur Spekulanten und hätten ein echtes Interesse an der Entwicklung des Projektes. Zu erkennen sei dies auch an der Aktivität seiner Community. Im Gegensatz dazu seien Nutzer anderer Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) nur am Gewinn interessiert und würden auf eine Kurssteigerung warten.

Auch wenn sich die Hoffnungen des Gründers auf eine billionenschwere Marktkapitalisierung nicht erfüllen: Cardano dürfte auch weiterhin eine wichtige Rolle im Krypto-Universum einnehmen.

Redaktion finanzen.ch