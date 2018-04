Bitcoin-Kurs kurzzeitig wieder über 8'000 US-Dollar gestiegen

Zürich (awp) - Der Kurs der grössten Kryptowährung Bitcoin hat am Donnerstagmittag innerhalb einer Stunde um über 10 Prozent zugelegt. In weniger als einer halben Stunde stieg der Preis für einen Bitcoin von unter 7'000 US-Dollar auf kurzeitig über 8'000 US-Dollar.

Aktuell notiert ein Bitcoin auf der europäischen Handelsplattform Bitstamp bei knapp 7'700 US-Dollar. Dies ist der höchste Stand seit über zwei Wochen. Marktbeobachter erklären den Ausbruch nach oben mit Zukäufen von Spekulanten, die auf fallende Kurse gewettet hatten.

In den letzten Wochen tendierte der Kurs zwischen 6'500 und 7'000 US-Dollar nachdem der Preis seit Jahresbeginn um über 40% eingebrochen war. Auch andere Kryptowährungen legten in den letzten 24 Stunden teilweise kräftig zu. Die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes stieg in der letzten Stunde laut "Coinmarketcap" von rund 270 Milliarden US-Dollar auf über 300 Milliarden.

sta/tp