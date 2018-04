Bitcoin-Kurs: Krypto-Hedgefonds sagen neue Rekordhöhen voraus

Bitcoin -Anleger haben 2018 bereits einiges erlebt: Das Erfolgsinvestment des Vorjahres, der Bitcoin, hat sich in diesem Jahr im Wert halbiert. Doch Experten glauben, dass der Markt das Schlimmste damit bereits hinter sich gebracht hat.

Zeit, long zu gehen

Pantera Capital Management ist mittlerweile einer der grössten Kryptowährungs-Hedgefonds der Welt. 2014 stieg der Hedgefonds selbst in den Markt ein, beobachtet hat er ihn aber schon länger. In den letzten sieben Jahren haben die Experten nur drei Mal eine Kaufempfehlung für den Bitcoin ausgesprochen, einmal rieten sie zum Verkauf. Empfehlungen von Pantera sind also durchaus eines der selteneren Ereignisse am schnelllebigen Kryptomarkt und finden daher am Markt besondere Aufmerksamkeit.

Aktuell zeigt sich das Expertenteam von Pantera rund um Dan Morehead und Joey Krug stark bullish für die weltgrösste Kryptowährung, den Bitcoin. "Diejenigen, die neu bei Pantera sind, könnten denken, dass Fondsmanager wie wir immer sagen würden: ‚Heute ist ein schöner Tag, um long zu gehen‘ Ich war allerdings selten so davon überzeugt, dass jetzt dafür die richtige Zeit ist", heisst es in einem Brief an Investoren, aus dem "Bloomberg" zitiert. Der Bitcoin habe seinen Boden bei 6'500 US-Dollar gesehen, so die Experten weiter.

Gute Aussichten für den Rest des Jahres

In den restlichen Monaten des Börsenjahres 2018 werde die Digitalwährung über der 6'500 US-Dollar-Marke bleiben, glaubt das Pantera-Team. Und damit nicht genug: Sie trauen dem digitalen Token sogar zu, neue Höchststände zu erreichen. "Eine Flut aus institutionellem Geld wird die Märkte viel höher treiben", schreiben die Experten. Der bisherige Rekord wurde im Dezember 2017 auf dem Höhepunkt der Nachfragewelle erzielt, als der Bitcoin auf über 20'000 US-Dollar schoss.



