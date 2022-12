4 Coins, die man 2023 in seinem Portfolio haben sollte, um auch im Bärenmarkt hohe Renditen zu erzielen

Anzeige



Das Jahr 2022 geht dem Ende zu und hat für viele Krypto-Anleger schwere Verluste eingebracht. Gleichzeitig haben auf der anderen Seite natürlich einige von den fallenden Preisen profitiert und viele rechtzeitig sehr hohe Gewinne mitgenommen. Dennoch ist es für die Mehrheit deutlich einfacher, in Aufwärtstrends Geld zu verdienen. Mit dem Fall von Bitcoin als digitale Leitwährung auf den Bereich um 17.000 Dollar ist auch die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen auf rund 800 Milliarden Dollar gerutscht. Zu Jahresbeginn lag diese noch bei mehr als 2 Billionen Dollar.

Geht damit das Ende der Kryptowährungen einher, wie es bei einem derartigen Preissturz so gerne vorhergesagt wird? Natürlich nicht. Noch vor 2 Jahren hat man sich um eine Marktkapitalisierung von 800 Milliarden Dollar gefreut. Bitcoin und Co sind nicht am Boden, sondern lediglich weit unter ihren Allzeithochs, die 2021 einfach in schwindelerregende Höhen geschossen sind. Dennoch scheint hier ein Boden in einem Bereich gefunden zu sein, der bis vor 2 Jahren noch als Höchststand gesehen wurde, der nie mehr erreicht werden kann. Was bis vor kurzem Feierlaune aufkommen liess, wird nun gerne als Trauerspiel dargestellt. Für die, die am Hoch eingestiegen sind, mag das auch stimmen. Dennoch sind zahlreiche Projekte bei diesem Hype im letzten Jahr ins Leben gerufen worden, die sich in der Umsetzung befinden und nun zum Abschluss kommen. Das Aus für den Kryptomarkt ist also nicht in Sicht und die Zeichen stehen gut, dass 2023 eine Trendumkehr erfolgt. Die Konsolidierungsphase dauert nun schon einige Wochen an und die niedrigen Preise erleichtern den Einstieg wieder. Wenn die Inflation weiter fällt im kommenden Jahr und in der zweiten Jahreshälfte keine grossen Zinserhöhungen mehr stattfinden, wird auch wieder mehr Geld in Risiko-Assets investiert, wodurch die Preise für Bitcoin und Co. wieder steigen könnten. Wer nicht so lange warten will, hat mit den folgenden 4 Coins Alternativen, die 2023 schon in der ersten Jahreshälfte durch die Decke gehen könnten.

Dash 2 Trade (D2T)

Bei Dash 2 Trade handelt es sich um eine Krypto-Handelsplattform, die auf den immer weiter wachsenden Tradingmarkt abzielt. Der Hype der letzten Jahre und die Massenadaption der digitalen Währungen bringt immer neue Investoren in den Markt. Die besten Voraussetzungen für Dash 2 Trade, um sein Potential zu entfalten. Mit dem innovativen Dashboard, bei dem zahlreiche mittels KI ausgewertete Daten leicht verständlich grafisch dargestellt werden, wird Einsteigern und erfahrenen Tradern der Handel mit Kryptowährungen erleichtert. Die KI erkennt zudem, wenn Bewegung in einen Coin kommt und sendet an Holder des D2T-Token Signale, um vom Preisanstieg zu profitieren. Wer also nicht mehr nur im Nachhinein von Kursrallyes erfahren möchte, sondern selbst investiert sein will, sollte über ein Investment in den D2T-Token nachdenken. Der Coin befindet sich noch für 8 Tage im Presale und wird dann bereits ab 11. Januar 2023 an der ersten Exchange gelistet. Wer also jetzt noch zum Vorverkaufspreis einsteigt, könnte schon im Januar von einer möglichen Preisexplosion profitieren, wenn der Coin an den Kryptobörsen gehandelt wird und dort seinen wahren Wert findet.

RobotEra (TARO)

Der TARO ist der Token, um den sich alles im RobotEra-Metaverse dreht. Wer The Sandbox kennt und den Hype darum im letzten Jahr mitbekommen hat, merkt schnell, dass es sich hier um einen Megamarkt handelt. Letztes Jahr haben zahlreiche Unternehmen und Stars hunderte Millionen Dollar investiert, um ein Stück virtuelles Land im Metaverse für sich zu beanspruchen. Das wird auch im RobotEra-Metaverse möglich sein und das Potential, das damit einhergeht, ist enorm. Hier kann man das Universum noch von Anfang an mitgestalten, Freunde treffen und Veranstaltungen besuchen. Mithilfe von VR und AR verschwimmt die Realität hier immer mehr mit der virtuellen Welt. Das macht den TARO zu einem Coin, der im kommenden Jahr äusserst lukrativ sein könnte. Aktuell erhält man den TARO noch in der ersten Stufe des Presales, wo er noch für 0,020 USDT erhältlich ist. Das bringt den besonderen Vorteil mit sich, dass Investoren, die zu einem so frühen Zeitpunkt einsteigen, noch von künftigen Preiserhöhungen profitieren und so einen garantierten Buchgewinn verzeichnen können. Bereits in der nächsten Stufe des Presales wird der Preis auf 0,025 USDT erhöht. Das führt zu einem Buchgewinn von 25 % noch bevor der Coin überhaupt gelistet wird. In weiterer Folge ist nach Ende des Vorverkaufs ein enormer Preisanstieg möglich, der zu einer Vervielfachung des eingesetzten Kapitals führen könnte. Steig jetzt noch zum günstigsten Vorverkaufspreis ein und hol dir den TARO-Token in dein Portfolio.

Calvaria – Duels of Eternity

Bei Calvaria – Duels of Eternity handelt es sich um ein NFT-Sammelkartenspiel, das die Konkurrenz abhängen könnte. Hier wird der Spieler in eine dunkle Fantasy-World mitgenommen und kann sich entscheiden, welcher der 3 Armeen er angehören möchte. Mit 3D-Charaktern in Form von NFTs, die aufgelevelt und entwickelt werden können, treten Spieler hier im Duell gegeneinander an. Mit regelmässigen Turnieren im Calvaria-Universum wird ein weiterer Anreiz geschaffen. Zudem wird es das Spiel für den PC und in der mobilen Version geben. Neben einer Play 2 Earn Funktion wird es auch eine kostenlose Version geben, um das Game nicht nur für Krypto-Enthusiasten interessant zu machen und so vielleicht Spieler, die sich erst mit dem Konzept vertraut machen wollen, auch zu erreichen. Das macht den $RIA – den man im Calvaria-Ökosystem bekommen kann – zu einem Coin, der 2023 sehr hohe Renditen einbringen könnte. Der RIA-Token ist aktuell noch im Presale erhältlich. Wer hier investiert sein möchte, bevor der RIA sein volles Potential entfaltet, sollte sich aber beeilen: 84 % der verfügbaren Token sind bereits vergriffen, wodurch nur noch mehr verdeutlicht wird, dass der RIA bei seiner Einführung und dem Listing an den ersten Kryptobörsen eine Kursrallye hinlegen könnte.

FightOut (FGHT)

FightOut gilt als absoluter Geheimtipp für das kommende Jahr. Move 2 Earn war bisher schon ein funktionierendes Konzept, obwohl die derzeitigen Marktführer hier nicht wirklich ausgereifte Ideen mitbringen. FightOut stellt alles, was es in diesem Bereich bereits gibt, in den Schatten. Hier dreht sich nicht nur alles ums Gehen oder Laufen – FightOut ist mehr als ein Schrittzähler. Hier wird ein Avatar-NFT gemintet, der an die reale Person, die ihn besitzt, gebunden ist. Workouts, die diese Person absolviert, stärken auch den Charakter im Spiel. Wer im FightOut-Metaverse stärker sein will, muss auch im echten Leben mehr trainieren und so seine Chancen steigern, die täglichen Herausforderungen zu meistern. Dieser spielerische Zugang, die Gesundheit und Fitness der Nutzer zu steigern, soll der hohen Absprungrate von Fitnessstudios schon bald ein Ende setzen. Die Steigerung der Motivation durch Belohnungen in Form von Kryptowährungen wird nun mit der Kombination mit dem spielerischen Fortschritt des eigenen Avatars im Metaverse nochmal deutlich erhöht. Pokemon Go hat schon gezeigt, dass Menschen bereit sind, sich mehr zu bewegen, wenn es für den Spielfortschritt nötig ist. FightOut wird dem User auch das eine oder andere zusätzliche Workout entlocken, wenn dadurch auch sein Avatar besser in Form kommt. Der Hype ist hier vorprogrammiert und das macht den FGHT-Token zu einem der heissesten Coins für das kommende Jahr. Analysten erwarten hier Preisanstiege um bis zu 10.000 Prozent. Aktuell ist der $FGHT im Presale erhältlich. Dieser dürfte aber bald ausverkauft sein, wenn man bedenkt, dass die ersten 2 Millionen Dollar innerhalb weniger Tage umgesetzt wurden. Wer sich jetzt noch den $FGHT im Vorverkauf sichert, kann bis zu 50 % Bonus auf seine Einzahlung erhalten und hat die Möglichkeit, bei einer Kursexplosion im kommenden Jahr dabei zu sein.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.