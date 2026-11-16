344 Reka-Sendungen gestohlen - Bundesanwaltschaft sucht Geschädigte

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Bern (awp/sda) - Die Bundesanwaltschaft (BA) ermittelt gegen zwei Personen wegen des mutmasslichen Diebstahls von 344 Postsendungen mit Reka-Checks im Berner Postparc. Geschädigte haben noch bis Freitag Zeit, sich als Privatkläger am Strafverfahren zu beteiligen.

Die Vorfälle ereigneten sich zwischen September 2019 und Oktober 2022, wie aus einer am Montag im Bundesblatt veröffentlichten Mitteilung der BA hervorgeht. Bei den verschwundenen Briefen handle es sich um 341 eingeschriebene Sendungen sowie drei A-Post-Plus-Briefe, die allesamt an die Schweizer Reisekasse (Reka) adressiert waren und Zahlungsmittel der Reka enthielten.

Im Fokus der Ermittlungen stehen zwei der BA namentlich bekannte Personen. Einer beschuldigten Person werden gewerbsmässiger Diebstahl, mehrfache Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses sowie gewerbsmässige Geldwäscherei vorgeworfen. Gegen die zweite Person wird laut BA wegen gewerbsmässiger Hehlerei und gewerbsmässiger Geldwäscherei ermittelt.

Personen, die im genannten Zeitraum einen entsprechenden Sendungsverlust erlitten haben, können sich bis spätestens am kommenden Freitag schriftlich bei der BA melden. Sie haben die Möglichkeit, sich als Straf- oder Zivilkläger am Verfahren zu beteiligen, um so allfällige Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Die BA prüft anschliessend, ob die gemeldeten Verluste tatsächlich mit den untersuchten Fällen zusammenhängen, wie es weiter hiess.

mk/