3 Gründe, warum sich China Aktien jetzt erholen könnten und zwei Krypto-Presales mit 10x Potenzial im Dezember

Der Hang Seng Index notiert im laufenden Jahr rund 16 % im Minus, in den vergangenen fünf Jahren gab es mittlerweile sogar Verluste von über 32 %. Der aktuelle Bärenmarkt vernichtete ordentlich Wert bei chinesischen Aktien. Die wertvollsten Unternehmen Tencent oder Alibaba notieren mitunter deutlich über 50 % vom Allzeithoch entfernt. Während in den vergangenen Monaten viele Anleger ihre China-Aktien verkauften und chinesische Wertpapiere in den sozialen Medien als ?uninvestierbar? galten, könnte sich das Blatt jetzt wenden. Denn möglicherweise hätte eine gewisse Antizyklik auch bei China-Aktien nicht geschadet. Drei Gründe, warum sich China Aktien jetzt erholen könnten.

China Aktien mit starkem Auftakt in Handelswoche: Hoffnung auf ein Ende von Zero-Covid

Mit einem deutlichen Kursplus starteten China Aktien in die neue Handelswoche. Der Hang Seng notiert in den vergangenen fünf Tagen rund 7 % im Plus. Noch bullischer sieht dies aktuell beim Hang Seng Tech Index aus, der in einer Woche um fast 20 % steigen konnte. Das Momentum wird bullischer. China Aktien performten zuletzt ihre US-Pendants aus. Beispielsweise stieg der Hang Seng Index im vergangenen Monat um rund 17 %, während der S&P 500 mit 5 % lediglich etwas fester notierte.

1. Analysten zunehmend optimistisch: Kommt jetzt der Bullenmarkt für China Aktien?

Morgan Stanley verpasste den chinesischen Aktien nun ein Upgrade und entscheidet sich für eine Übergewichtung der Wertpapiere im Depot. Denn überdurchschnittliche Chancen gibt es im Reich der Mitte. 2023 könnten China Aktien den US-amerikanischen Markt outperformen. Analysten werden zunehmend optimistischer. Dies könnte auch Vertrauen zu Anlegern zurückbringen, die fortan wieder in chinesische Unternehmen investieren ? wohlwissend, dass die Risiken nicht allesamt verschwinden werden.

Morgan Stanley is turning bullish again on Chinese stocks after almost two years https://t.co/nGKX21HdUD — Bloomberg (@business) December 5, 2022

2. Historisch günstige Bewertung der chinesischen Wertpapiere nach Korrektur

Die Gründe für massive Kursverluste in China sind teilweise berechtigt. Doch Risiken führen zu Ängste, Emotionen bedingen Übertreibungen. Viele Bewertungen sind in China historisch günstig, fernab von teilweise stagnierenden Geschäftsmodellen oder operativen Problemen. Doch im Konsens bekommt man in China ob der eingepreisten Risiken Aktien mit vergleichbarer Entwicklung zu einem niedrigeren Multiple als in den USA. Diese Diskrepanz könnte sich in den nächsten Monaten wieder annähern, wenn wohl auch nicht ganz auflösen. Denn US-Aktien bleiben die sichere Wahl, China Aktien in 2023 eine Spekulation mit höherer Risk Reward Ratio.

3. Wiedereröffnung alternativlos: Chinas Politik wird sukzessive die Beschränkungen fallen lassen ? Nachholeffekte!

Eine Wiederbelebung der Volkswirtschaft im Reich der Mitte scheint unausweichlich. Denn China wählte einen differenten Weg als viele westliche Staaten. Während wir weitestgehend gelernt haben, mit Corona zu leben, gibt es in China die Zero-Covid-Politik ? bei Infektionen wird das Leben weitgehend eingestellt, die Wirtschaftsentwicklung ist limitiert. Zunehmende Proteste dürften jedoch ein Umdenken bei der chinesischen Regierung bedingen, endlich die Restriktionen fallen zu lassen. Im April nächsten Jahres soll die Wiederöffnung vonstattengehen und könnte als Booster für China-Aktien fungieren.

Goldman Sachs on China's Reopening Timeline:



"We continue to think China is likely to reopen next April after necessary medical preparations are done, the winter flu season is over, and the travel rush around the Lunar New Year is behind us." pic.twitter.com/UPe2vfnbDg — PiQ ? (@PriapusIQ) December 5, 2022

