🇬🇧 Briten sagen: Kryptos sind nicht inflationsresistent! 📃 Was will die FCA damit bezwecken?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Alles nur ein Märchen? Das behauptet jedenfalls die UK-Finanzaufsicht FCA und will sämtliche Marketingversprechen bei Kryptowährungen untersagen, die behaupten, Bitcoin & Co. wären inflationsresistent!

Ähnlich wie Gold oder Anleihen gelten Kryptos eigentlich für viele Experten und Trader als resistent gegenüber Auswirkungen von hoher Inflation. Wir schauen uns mal genauer an, was das genau bedeutet und analysieren die Forderung der FCA.

Unternehmen dürften nicht mehr behaupten, Kryptos dienen als Inflationsschutz

FCA gilt als besonders strenge Finanzaufsichtsbehörde

Auswirkungen der UK-Regeln bisher auf den deutschen Kryptomarkt nicht spürbar

Deutsche Anleger kaufen Pre-Sales leer!

Was fordert die Finanzaufsichtsbehörde aus Grossbritannien genau?

Es gibt die Aussage mehrerer Experten aus dem Umfeld der FCA, die sagen, dass das bisher beliebte Argument der Inflationsresistenz bei Kryptowährungen nicht länger in die Öffentlichkeit getragen werden sollte.

Unternehmen, die mit diesen oder anderen Marketing Botschaften ihre Anleger und Zielgruppen motivieren wollen, in Kryptowährungen zu investieren, würden dann eines der wichtigsten Kaufargumente verlieren. Gegner der Einstellung des britischen Digital Asset Bereichs wollen dagegen dem Vorschlag der FCA auf keinen Fall zustimmen.

Wann ist ein Asset resistent gegen Inflation?

Ein allgemeiner Preisanstieg in einer Marktwirtschaft, der sich nicht nur auf einzelne Produkte oder Dienstleistungen bezieht, wird in der Regel als Inflation bezeichnet. Eine Währung verliert durch Inflation mit der Zeit an Wert, weshalb Anleger stets auf der Suche nach Anlageformen sind, die nicht dieser gängigen Regel im Kapitalismus folgen.

Dann spricht man auch von der Inflationsresistenz, weil sich das Asset in seiner Kursentwicklung unbeeindruckt etwas von Zinsentscheidungen der Zentralbanken zeigt. Assets, die anders als die Landes- oder Leitwährungen empfindlich auf Zinserhöhungen der Zentralbanken reagieren, sind also nicht als wertbeständig zu bezeichnen.

FCA gilt als besonders streng bei der Krypto Regulierung

Die FCA ist als überaus strenge Finanzaufsicht bekannt und will nun, wie bekannt wurde, auch das Werbematerial, das Unternehmen in Grossbritannien herausgeben, regulieren. Demnach dürfen diese Unterlagen keine kostenlosen Werbegeschenke und Airdrops für NFT enthalten.

In den Leitlinien zu den Regeln zielte die Regulierungsbehörde auf Stablecoin-Emittenten ab und sagte, dass Unternehmen in der Lage sein sollten, „nachzuweisen, dass Ansprüche auf Stabilität oder Verbindungen zu einer Fiat-Währung legitim sind“.

Im Kern geht es darum, dass sich Anleger auf die Informationen der Unternehmen verlassen können und nicht durch Begriffe wie Inflationsresistenz in die Irre geführt werden. Der potenzielle Schaden, der Anlegern durch das Investment in eine Kryptowährung zugefügt werden kann, muss ihnen laut der FCA zu jedem Zeitpunkt bewusst sein.

Genau darin, wie Anleger während eines Bullenmarktes aufgrund der steigenden Inflation in Kryptowährungen investieren, sieht die FCA ihre jetzt bekanntgewordene Entscheidung berechtigt.

Die Behörde betont zudem, dass Kryptowährungen nicht entwickelt wurden, um 1:1 gegen die Inflation vorzugehen oder Anlegern während einer solchen einen „sicheren Hafen“ für ihre Gelder zu bieten. Man geht bei der FCA eher davon aus, dass die Möglichkeiten, der Inflation entgegenzuwirken, wenn überhaupt nur dann vorliegen, wenn Anleger ihre digitalen Assets mittel- oder langfristig halten.

Assets, die automatisch ihren Wert anhand des Inflationsindex verändern, gelten unter Experten als inflationsgeschützt. Dazu gehören ihrer Meinung nach Kryptowährungen eben nicht und dürfen daher auch so nicht beworben werden.

Ein weiteres Argument der FCA ist die fehlende Datenlage bei einer noch so jungen Währung wie Bitcoin. Es fehlt an ausreichend historischen Daten, um zu sehen, wie sich der Vermögenswert in speziellen Situationen verhält.

Theoretisch könnte der Bitcoin als Inflationsschutz dienen, da sein Angebot genauso wie das von Gold begrenzt ist und der Preis in US-Dollar vorliegt. Aber die rein theoretische Existenz dieser Eigenschaft darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie eben nur in der Theorie existiert. Unternehmen müssen daher aus Sicht der britischen Finanzaufsicht sicherstellen, dass die Angaben in ihren Unterlagen nicht irreführend sind.

Betrifft die UK-Regelung auch die Krypto Pre-Sales?

FCA steht für die britische Financial Conduct Authority, also die Finanzaufsichtsbehörde unserer Nachbarn aus Grossbritannien. Die strengen neuen Regeln für das Verbot des Marketingslogans „inflationsresistent“ ist nur ein Teil des Gesamtpaketes, mit dem die britische Behörde den Kryptomarkt reguliert und damit unter strenger Aufsicht stellt.

Kryptowährungen sind in Grossbritannien als Investition für die Massen eingestuft. Damit muss jede Werbung oder Verkaufsförderung für Kryptos eine eindeutige Risikowarnung enthalten. Durch den „Financial Services and Markets Bill“, der die Finanzstrategie der Britten nach dem Brexit darstellt, werden Kryptowährungen schon bald in den Umfang der regulierten Finanzaktivitäten des Vereinigten Königreichs einbezogen.

Anleger, die in die Krypto Pre-Sales von Wall Street Memes oder yPredict investieren, sind von dieser Regulierung nicht betroffen, sofern sie ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Als deutscher Anleger können Sie bequem und problemlos in Pre-Sales investieren, wie wir am Beispiel von Wall Street Memes und yPredict zeigen.

$WSM und $YPRED im Vorverkauf traden

Während in UK die Regulierungsbehörde Kryptowährungen als risikoreiche Investition behandelt und neue Anleger damit zusehends verunsichert, profitieren Anleger aus Deutschland von angekündigten Rechtsrahmen wie MiCA.

Und natürlich von Sicherheitsvorkehrungen wie dem auditierten und geprüften Code der Smart Contracts durch ein in Deutschland ansässiges und etabliertes Unternehmen, und zwar CertiK. Beides Pre-Sales, Wall Street Memes sowie das Trading Terminal yPredict, haben ihren Code freiwillig dieser Prüfung unterzogen und bestanden.

Wall Street Memes ist eine Gegenbewegung zum Kapitalismus und nutzt zum Ausdrücken und Verbreiten der Stimmung unter den Anlegern Memes auf ihren sozialen Kanälen. Dort folgen der Bewegung mehr als 1 Million Menschen und beteiligen sich aktiv am Vorverkauf, der derzeit in Phase 14 online ist.

yPredict ist ein Trading Terminal, auf dem intelligente Prognosemodelle zum Kauf angeboten werden. Diese wurden von höchst professionellen Privatanwendern der Plattform entwickelt und auf dem yPredict Marktplatz eingestellt. KI ist im Finanzwesen nicht mehr wegzudenken und wird bereits in einer Vielzahl an Anwendungen eingesetzt. Das intelligente System von yPredict steht allen Token Inhaber auf der Plattform in Form eines Abo-Modells zur Verfügung.

Auch yPredict steht Anlegern aus Deutschland, vor allem Kleinanlegern und Anfängern aus dem Privatsektor, im Pre-Sales zur Verfügung. Anleger können in beiden Projekten von einer automatischen Wertsteigerung profitieren, wenn sie früh ins Projekt investieren. Der native Utility-Token von yPedict kostet derzeit nur 0,09 $ und ist in Phase 6 im Angebot.

Fazit: Die USA, Grossbritannien und Europa – sie alle wollen den Kryptomarkt stärker regulieren und damit kontrollieren. Natürlich geht es dabei auch um die Sicherheit der Anleger. Die neuen Regeln sollen sie vor finanziellen Verlusten schützen. Sie bedeuten aber auch, dass Anleger viel mehr ihrer finanziellen Angelegenheiten preisgeben werden, als bisher der Fall.

Wer jetzt noch in die Pre-Sales investiert, tut dies unter den alten Bedingungen. Aus unserer Sicht könnte das ein klarer Vorteil für Sie sein oder werden, wenn die angekündigten Rechtsrahmen umgesetzt werden.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/