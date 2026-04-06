Von Künstlicher Intelligenz bis Kupfer: Innovative Anlagelösungen bei den Swiss Derivative Awards 2026 ausgezeichnet.

Als Co-Veranstalter führten payoff, Lucht Probst Associates und SIX Swiss Exchange durch den traditionellen Jahreshöhepunkt der Branche für Strukturierte Produkte. Rund 280 Gäste aus dem In- und Ausland folgten der Einladung, um der Preisverleihung beizuwohnen und sich im Anschluss bei der Feier auszutauschen.

In sieben Produktkategorien wurden die jeweils besten Produkte ausgezeichnet, zusätzlich wurden führende Banken für ihre Servicequalität im Bereich «Strukturierte Produkte» geehrt. Die Swiss Derivative Awards basieren je nach Kategorie auf einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen und würdigen insbesondere echte Innovationsleistungen.

Alle Bilder der Veranstaltung sind ab Montag auf der Website www.swiss-derivative-awards.ch abrufbar und können in einer höheren Auflösung zugestellt werden. Eine Auswahl ist der Mail in Form eines Downloadlinks zur Verfügung gestellt.

Auf einen Blick: Die besten Schweizer Strukturierten Produkte 2026

Kategorie Emittent ISIN Produkt Bestes Aktienprodukt Société Générale CH1444813088 Phoenix Double-Up Worst of auf Broadcom, Alphabet und Amazon Bestes Rohstoffprodukt Leonteq Securities CH1349988787 Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation auf Kupfer Bestes Indexprodukt Bank Julius Bär CH0591004947 Tracker-Zertifikat auf JB Next Generation Cloud Computing & AI Index Bestes Edelmetall- / Währungs- / Zinsprodukt Zürcher Kantonalbank CH1492836916 Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation auf USD/CHF Wechselkurs Bestes Produkt auf alternative Basiswerte Leonteq Securities CH1325436132 ETP+ auf Adaptiv All Season Index Bestes Produkt auf einen aktiven Basiswert Maverix Securities CH1413565974 Tracker-Zertifikat auf Golden Lakshya (Small & Mid Cap India) Index Bestes ESG-Produkt Swissquote Bank CH1236309501 Tracker-Zertifikat auf Swissquote Impact Index

Ausgezeichnet als beste Market Maker der Schweiz wurden:

Hebelprodukte: Bank Julius Bär

Anlageprodukte: Luzerner Kantonalbank

Vier Emittenten erhielten das Prädikat «Top Service»

Die Serviceleistungen der Emittenten wurden anhand der folgenden Kriterien bewertet: Qualität der Termsheets, Qualität der Broschüren und Kundenmagazine, Qualität der Derivate-Website, Qualität des Market Making, Ergebnisse der Anlegerbefragung sowie Preisgestaltung. In diesem Jahr zeichnete die Jury folgende Emittenten mit dem begehrten Prädikat aus:

Luzerner Kantonalbank

Raiffeisen Schweiz

Vontobel

Leonteq Securities

Special Award

«znüni - der Börsentalk: Erst reden, dann handeln!» mit Roman Przibylla und Serge

Die Jury hat beschlossen, auch in diesem Jahr wieder einen Special Award zu vergeben. Die Auszeichnung geht an den Schweizer Börsenpodcast «znüni - der Börsentalk: Erst reden, dann handeln!» mit Roman Przibylla und Serge Nussbaumer. Seit 2022 sprechen die beiden Finanzexperten wöchentlich in ihrem Podcast über die Entwicklungen an den Märkten. Neben Aktien, Obligationen und ETFs stehen besonders Strukturierte Produkte im Fokus. Der Podcast ist heute eine feste Grösse am Schweizer Finanzplatz und erreicht rund 20’000 Hörer pro Woche, die praxisnah erfahren, wie sich diese Produkte sinnvoll ins Portfolio integrieren lassen.

Innovation Award

SSPA mit dem «SSPA Benchmark Index»

Der zum zweiten Mal verliehene Innovations-Award ging an den SSPA Benchmark Index. Der Schweizer Branchenverband lancierte diesen Index am 2. September 2025. Er bietet erstmals einen transparenten und konsistenten Rahmen zur Beurteilung der Performance von Strukturierten Produkten. Dies ist ein weiterer Schritt, um die Transparenz und Vergleichbarkeit von Strukturierten Produkten für Anlegerinnen und Anleger zu verbessern.

Research Award

Die Gewinner des Research Awards wurden von Prof. Dr. Marc Oliver Rieger, Prof. Dr. Erich Walter Farkas und Prof. Dr. Martin Wallmeier ausgewählt. Als Sieger wurde die Arbeit von Dr. Leander Gayda mit dem Titel «Retail Traders Love 0DTE Options... But Should They?» ausgezeichnet. Auf die Nominierungsliste wurden zudem die Arbeiten von Anian Roppel und Niclas Käfer aufgenommen, die damit ebenfalls eine Auszeichnung erhielten.

Sonderausgabe payoff magazine

Alle Informationen zu den Swiss Derivative Awards finden Sie in der Sonderausgabe des «payoff magazine», die ab dem 2. April 2026 auf www.payoff.ch/publikationen zum Download zur Verfügung steht.

Hintergrundinformationen und Zitate sind verfügbar und werden gerne auf Anfrage versandt.

Kontakt

Swiss Derivative Awards

Lucht Probst Associates

Susan Niederhöfer, Chefredakteurin bei payoff und Chief Commercial Officer (CCO) bei LPA

Telefon +49 170 283 39 59

Mail susan.niederhoefer@l-p-a.com