|Trading Signals
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26.06.2026 13:00:00
Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle
Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.
Weit abgeschlagen
An der Wall Street steht Nike dennoch tief im Abseits. Im ersten Semester 2026 büsste der Konzern aus Beaverton im US-Bundesstaat Oregon mehr als ein Drittel an Kapitalisierung ein. Damit hatte das Dow Jones-Mitglied nicht nur gegenüber der Wall Street das Nachsehen. Auch der Rivale Adidas schnitt deutlich besser ab - die Aktie des an der WM ebenfalls stark vertretenen deutschen Sportartikelherstellers drehte zuletzt nach oben und notiert mittlerweile rund vier Prozent über dem Niveau von Ende 2025.
Zur mauen Börsenperformance passt das operative Formtief von Nike. Im dritten Quartal der Geschäftsperiode 2026 (per Ende Mai) stagnierte der Umsatz. Für das Schlussquartal stellte Nike sogar währungsbereinigten Rückgang der Erlöse um vier Prozent in Aussicht. Ein schwerer Bremsklotz ist China, wo Nike mit einem Einbruch von 20 Prozent gerechnet hat. Der Branchenriese ist dabei, im Reich der Mitte "aufzuräumen", sprich einen mit Sportartikel überfüllten Markt zu bereinigen. Generell durchläuft Nike ein Fitnessprogramm, seit Elliott Hill im Herbst 2024 den Posten als CEO übernommen hat. Der erfahrene Manager setzt verstärkt auf den Grosshandel und versucht, die Rabattschlacht im Internet einzudämmen.
Seine Bemühungen, Nike wieder auf Trab zu bringen, machen auch vor dem Top-Management nicht Halt. Zuletzt hat es den CFO erwischt. Matthew Friend, der die Finanzen seit 2020 verantwortet, muss gehen. Ab dem 17. August übernimmt David Denton seinen Posten. Der 60-jährige wechselt vom US-Pharmariesen Pfizer zu Nike.
Wankende Unterstützung
Die überraschende Personalrochade gibt der am kommenden Dienstag anstehenden Zahlenvorlage zusätzliche Brisanz. Und sie spricht nicht gerade dafür, dass Nike am 30. Juni überragende Ergebnisse für das vierte Quartal sowie die gesamte Fiskalperiode präsentiert. Angesichts Nahostkonflikt und steigende Energiepreise dürften die Geschäfte von März bis Mai kaum floriert haben. Immerhin könnte die Fussball-WM dafür sorgen, dass das Management beim geplanten Call auch optimistische Töne anschlägt.
Doch reicht das Fussball-Fieber allein nicht, um den Branchenriesen aus dem Formtief zu holen. Dazu bräuchte es auch und gerade Signale für eine Erholung in China. Penibel dürften die Märkte darauf achten, wie die Profitabilität aussieht. Mit dem Wechsel des CFOs hat Nike angekündigt, dass im Quartalsergebnis ein positiver Effekt aus Zollerstattungen enthalten ist. Da das Unternehmen Schuhe und Kleidung fast ausschliesslich in Asien fertigt, liessen die Einfuhrabgaben die Bruttomarge zuletzt sechs Quartale in Folge schrumpfen. In Summe musste der Konzern USD 1 Mrd. an Zöllen für Importe in die USA hinlegen.
Ein Blick auf den Kurschart verheisst wenig Gutes. Die Nike-Aktie dabei, durch die horizontale Unterstützung im Bereich von 42 US-Dollar zu fallen. Sollte dieser Support tatsächlich in die Brüche gehen, würde die nächste Haltemarkte im Bereich von 40 US-Dollar in den Fokus rücken. Mit dem Short Mini-Future können Trader auf das bearishe Szenario setzen. Das Papier münzt fallende Kurse bei Nike mit einem Hebel von aktuell 5.3 in Gewinne um. Momentan befindet sich der Stop Loss bei 48.24 US-Dollar und damit rund 15 Prozent über dem Stand des Basiswertes. Achtung: Sollte der Branchenriese positiv überraschen, könnte es zu einem Kurskonter kommen - der Trading-Position drohen in diesem Szenario überproportionale Verluste.
|Trading Idee Nike
|Basiswert
|Nike
|Produktgattung
|Short Mini Future
|Investmentrichtung
|Short
|Emittent
|Leonteq
|ISIN / Valor
|CH1546051777 / 154605177
|Laufzeit
|Open End
|Stand
|25.06.26 09:00 Uhr
|Kurs Hebelprodukt
|0.32 Franken
|Basispreis variabel
|49.6005 Franken
|Knock-out-Schwelle
|48.2365 Franken
|Hebel
|5.33
|Abstand zum Kock-out
|15.24%
|Stop-Loss
|0.18 Franken
|Ziel
|0.55 Franken (71%)
Disclaimer:
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