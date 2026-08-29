Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

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Gestern Nachmittag ist Prinz Harry mit seiner Frau Meghan und den beiden Kindern in Birmingham gelandet. Seit Tagen hatte sich der britische Boulevard angesichts der möglichen Rückkehr des royalen Paares aus den USA mit Schlagzeilen überschlagen. Selbst die traditionsreichen "Times" verkündete die Ankunft mit einer "Breaking News". Verfolgen dürften die Wohnungs- und Aufenthaltspläne von Harry und Meghan auch die Verantwortlichen von Netflix. Nicht nur, dass auf dem Streamingportal seit 2022 eine Doku über das Promi-Paar abrufbar ist. Zuletzt kamen Spekulationen auf, wonach Meghan in einer neuen Drama-Serie von Netflix mitwirken könnte.

Sommerlicher Rebound

Schon jetzt findet der Branchenriese bei den Investoren wieder mehr Anklang. Zweifel am Wachstum sowie der milliardenschwere und letztlich gescheiterte Versuch, den Unterhaltungskonzern Warner Bros zu übernehmen, hatten Netflix ausgebremst. Im Juli sackte die Aktie auf das tiefste Niveau seit dem Sommer 2024 ab. Zu diesem Zeitpunkt notierte sie bei weniger als der Hälfte des im Juli 2025 erreichten Allzeithochs.

Der aktuelle Rebound nahm seinen Lauf, kurz nachdem Netflix die Zahlen für das zweite Quartal 2026 präsentiert hatte. Während die Resultate im Rahmen der Erwartungen lagen, sorgte das Management um die Co-CEOs Greg Peters and Ted Sarandos beim Ausblick für Ernüchterung. Das Duo stellte für das laufende Vierteljahr ein Umsatzwachstum von knapp zwölf Prozent auf 12.86 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn von 0.82 Dollar je Aktie in Aussicht. Hier hatten die Analysten zuvor mit mehr gerechnet.

Volles Programm

Die Enttäuschung ist verflogen. Jetzt wettet die Wall Street darauf, dass Netflix an den richtigen Schrauben dreht, um die Wachstumsspur respektive den Vorsprung vor der Konkurrenz zu halten. Unter anderem setzt der Branchenriese auf werbefinanzierte Abos sowie Videospiele als zusätzliche Einnahmequellen. Ausserdem nutzt Netflix verstärkt die Möglichkeiten der KI, um die weltweit mehr als 325 Millionen Nutzer möglichst lange vor dem Bildschirm zu halten. Dreh- und Angelpunkt bleibt das Programm. Hier spielen neben Serien und Filmen Live-Formate, wie beispielsweise Boxkämpfe oder Football- und Baseball-Überträgungen, eine immer wichtigere Rolle.

Optimistische Einschätzung

J.P. Morgan hebt den Daumen. Die Analysten der US-Grossbank trauen Netflix eine weitere Steigerung des Anteils an den TV-Minuten zu. Momentan entfallen gerade einmal rund fünf Prozent der weltweit vor dem Fernseher verbrachten Zeit auf das Portal. Konkret rechnen die Experten damit, dass Netflix den Umsatz bis 2028 auf rund 62.7 Milliarden Dollar ausbaut. Damit würden die Erlöse das für das laufende Jahr erwartete Niveau um mehr als ein Fünftel übertreffen. Beim operativen Ergebnis (Stufe angepasstes Ebitda) erwartet J.P. Morgan zwischen 2026 und 2028 ein Wachstum von 36 Prozent auf knapp 23.3 Milliarden Dollar. Folgerichtig lautet das Rating für die Nasdaq-Aktie "Overweight". Das Kursziel taxieren die Analysten auf 85 US-Dollar. Damit bewegt sich J.P. Morgan um zehn Dollar unter der durchschnittlichen Zielmarke der mehr als 50 Researchhäuser mit einer Coverage für das Medienhaus.

200-Tage-Linie als Orientierungsmarke

Aus charttechnischer Sicht liegt ein steiniger Weg vor Netflix. Zunächst gilt es, den vor mehr als einem Jahr lancierten Abwärtstrend zu erreichen. In etwa gleichauf mit der nach unten weisen Geraden verläuft im Bereich von knapp 90 US-Dollar die 200-Tage-Linie. Dieser gleitende Durchschnitt bietet sich als Orientierungsmarke für eine kurzfristige Trading-Position an. Der Long Mini-Future nimmt mit einem Hebel von aktuell 5.6 an einem Kursanstieg bei Netflix teil. Mit knapp 68.26 Dollar liegt der Knock-out 15.4 Prozent unter dem Kurs des Basiswertes. Ungeachtet dessen drohen hohe Verlust, falls der Rebound zum Erliegen kommt und Netflix nach unten dreht.

Trading Idee Netflix Basiswert Netflix Produktgattung Long Mini Future Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1584417807 / 158441780 Laufzeit Open End Stand 27.08.26 09:00 Uhr Kurs Hebelprodukt 1.158 Franken Basispreis variabel 66.432 US-Dollar Knock-out-Schwelle 68.2589 US-Dollar Hebel 5.63 Abstand zum Kock-out 15.42% Stop-Loss 0.70 Franken Ziel 1.75 Franken (40%)

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