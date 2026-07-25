|Trading Signals
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25.07.2026 09:00:00
Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial
Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.
Comeback-Versuch…
An der Börse war von dieser Zukunftsfantasie lange wenig zu spüren. Die Aktie befand sich über Monate im Rückwärtsgang und ging anschliessend in eine zähe Seitwärtsbewegung über. Erst die jüngsten Geschäftszahlen brachten wieder Zug in den Kurs. Mit einem dynamischen Satz nach oben meldete sich der Titel zurück und nährt die Hoffnung, dass die lange Bodenbildung abgeschlossen sein könnte.
…mit fundamentaler Basis
Der Auslöser war ein überzeugender Halbjahresbericht. Im Kerngeschäft Flow Solutions fiel das Ergebnis leicht besser aus als erwartet. Entscheidend war dabei die klare Beschleunigung im zweiten Quartal. Besonders Building Flow Solutions entwickelte sich organisch stärker als von Analysten prognostiziert. Gleichzeitig gelang es dem Unternehmen, höhere Rohstoffkosten durch Preisanpassungen mehr als auszugleichen. Der Preis-Kosten-Effekt war im ersten Halbjahr leicht positiv, ein wichtiges Signal in einem Umfeld, in dem steigende Inputkosten bei vielen Industrieunternehmen auf die Margen drücken.
Noch stärker als die Ergebniszahlen beeindruckte jedoch der Auftragseingang. Organisch legten die Bestellungen im ersten Halbjahr um 15,1 Prozent zu. Im margenstarken Halbleitergeschäft erreichte GF sogar einen Rekordwert. Das ist nicht nur für das zweite Semester relevant, sondern stützt auch die These, dass das Unternehmen vom nächsten Investitionszyklus der Chipindustrie profitieren kann. Hinzu kommt das Geschäft mit Rechenzentren, wo Flüssigkeitskühlung wegen des enormen Energiebedarfs von KI-Anwendungen zunehmend unverzichtbar wird. Der bessere Produktmix aus Halbleiter- und Data-Center-Aufträgen dürfte die Profitabilität in den kommenden Quartalen zusätzlich anschieben.
Höhere Ziele
Das Management reagierte auf die starke Nachfrage und hob den Ausblick an. Für 2026 wird nun ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet, bisher war lediglich ein niedriges einstelliges Plus avisiert worden. Die Zielspanne für die bereinigte EBITDA-Marge blieb unverändert bei 14 bis 16 Prozent. Auch auf der Ertragsseite werden die Prognosen deutlich nach oben geschraubt. Dies führte wiederum zu positiven Gewinnrevisionen bei Analysten. Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie wurden für die Jahre 2026 bis 2028 wurden zum Teil im Durchschnitt zweistellig angehoben. Rückenwind liefern neben dem besseren Geschäftsmix auch die Synergien aus der früheren Uponor-Übernahme und das Effizienzprogramm Fit for Growth.
Überproportionale Chance
Die Investmentstory ist insgesamt überzeugender geworden: Georg Fischer schärft sein Profil, profitiert von strukturellen Wachstumsmärkten und hat operativ offenbar den Wendepunkt erreicht. Zugegeben, Risiken bleiben. Eine erneute Verschärfung der Handelskonflikte, geopolitische Spannungen, ein stärkerer Franken oder Probleme bei der Integration von Uponor könnten die Erholung bremsen. Das Chance-Risiko-Verhältnis hat sich mit dem starken Auftragseingang und den höheren Schätzungen jedoch klar verbessert.
Risikobereite Anleger können mit Long-Derivaten auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung Jahreshoch setzen, müssen wegen der Hebelwirkung aber auch überproportionale Verluste bis hin zum Totalverlust einkalkulieren. Leonteq hat einen Mini Future Long auf die GF-Aktie mit einem Hebel von 4,9, der eine überproportionale Gewinnchance ermöglicht, in seiner Produktpalette. Der Abstand zum Stop-Loss beträgt gut 18 Prozent.
|Trading Idee Georg Fischer
|Basiswert
|Georg Fischer
|Produktgattung
|Mini Future
|Investmentrichtung
|Long
|Emittent
|Leonteq
|ISIN / Valor
|CH1579870481 / 157987048
|Laufzeit
|Open End
|Stand
|23.07.26 08.35 Uhr
|Kurs Hebelprodukt
|1.102 Franken
|Basispreis variabel
|42.0757 CHF
|Knock-out-Schwelle
|43.1276 EUR
|Hebel
|4.87
|Abstand zum Kock-out
|18.22%
|Stop-Loss
|0.50 Franken
|Ziel
|1.60 Franken (45%)
Disclaimer:
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