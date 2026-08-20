Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

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Bei Aryzta riecht die Wachstumsstory derzeit angebrannt. Der heimische Tiefkühlbäckerei-Spezialist hat mit seinen jüngsten Geschäftszahlen enttäuscht und die Aktie damit kräftig ins Trudeln gebracht. Noch vor wenigen Monaten hatte der Titel bei 76,80 Franken ein neues Drei-Jahres-Hoch markiert. Inzwischen ist davon wenig übrig: Nach den schwachen Zahlen und den wachsenden Problemen im wichtigen deutschen Markt sackte der Kurs bis unter 45 Franken ab. Damit ist nicht nur das Momentum gekippt, auch fundamental haben sich die Aussichten deutlich eingetrübt.

Der jüngst vorgelegte Zahlenkranz verfehlte selbst die bereits gedämpften Erwartungen. So sank im ersten Semester der Umsatz um zwei Prozent auf 1,064 Milliarden Euro, organisch fiel das Minus mit 2,7 Prozent noch deutlicher aus. Der Konsens hatte lediglich einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Auch auf der Ergebnisseite ging es rückwärts. Das Ebitda verringerte sich um sieben Prozent auf 139,9 Millionen Euro. Die entsprechende Marge fiel von 13,85 auf 13,15 Prozent und blieb damit hinter der Markterwartung von 13,31 Prozent zurück.

Nachbarland wird zum Problemfall

Das grösste Sorgenkind ist Deutschland. Der Markt steht für mehr als ein Viertel des Konzernumsatzes, im ersten Halbjahr brachen die Erlöse dort jedoch um ein Zehntel ein. Der deutsche Brotmarkt schrumpfte derweil um rund ein Prozent, beim Volumen sogar um vier bis fünf Prozent. Das hat für Aryzta einen zusätzlichen unangenehmen Effekt. Sinkt die Nachfrage, verlagern Grosskunden mit eigenen Produktionskapazitäten Teile ihres Bedarfs wieder in die eigene Fertigung. Der für externe Lieferanten wie Aryzta erreichbare Markt wird dadurch kleiner. Gleichzeitig belasten preissensible Verbraucher, eine fragile Konsumstimmung und zusätzliche Produktionskapazitäten das Verhältnis von Angebot und Nachfrage.

Die Folge: Das Management stellt das Deutschlandgeschäft auf den Prüfstand. Sämtliche Optionen sollen untersucht werden, eine Entscheidung wird im zweiten Halbjahr erwartet. Das Spektrum reicht theoretisch von einer Restrukturierung über Werksschliessungen bis hin zu einem weitergehenden Rückzug. Diese Unsicherheit könnte die Aktie zunächst weiter belasten.

Prognose wackelt

Dem nicht genug: Zwar hält Aryzta grundsätzlich an seiner Erwartung einer Verbesserung der Profitabilität fest. Beim organischen Umsatzwachstum rechnet das Unternehmen inzwischen aber nur noch mit dem unteren Ende der bisherigen Spanne eines niedrigen bis mittleren einstelligen Wachstums. Nach einem organischen Minus von 2,7 Prozent im ersten Halbjahr erscheint bereits dieses Ziel ambitioniert. Eine weitere Prognoseverfehlung im Rest des Jahres ist damit durchaus vorstellbar.

Hoffnung setzt Aryzta auf sein Effizienzprogramm. Bis 2028 sollen daraus netto 20 bis 30 Millionen Euro an Einsparungen resultieren. Gleichzeitig könnte die Unsicherheit um Deutschland jedoch auch die geplante Rückkehr zu Ausschüttungen verzögern. Ursprünglich sollen ab 2027 wieder Dividenden und/oder Aktienrückkäufe möglich werden. Restrukturierungskosten oder Werksschliessungen könnten diesen Spielraum schmälern.

Die Bären bleiben am Drücker

Charttechnisch spricht derzeit ebenfalls wenig für eine schnelle Trendwende. Nach dem markieren eines Drei-Jahres-Tiefs ist der Aufwärtstrend längst gebrochen und die jüngste Gewinnwarnung hat den Verkaufsdruck nochmals beschleunigt. Ein mögliches nächstes Ziel liegt im Bereich um 40 Franken, eine Kursregionen, die Aryzta zuletzt 2022 gesehen hat.

Eine Spekulation auf weiter sinkende Kurse könnte sich daher lohnen. Risikobereite Anleger können dafür beispielsweise den Short Mini-Future von Leonteq einsetzen. Das Produkt besitzt aktuell einen Hebel von 2,86 und bewegt sich damit überproportional zur Aryzta-Aktie in die entgegengesetzte Richtung. Für spekulativ orientierte Anleger bietet das Produkt damit eine Möglichkeit, gezielt auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends in Richtung 40 Franken zu setzen.

Trading Idee Aryzta Basiswert Aryzta Produktgattung Mini Future Investmentrichtung Short Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1584411628 / 158441162 Laufzeit Open End Stand 20.08.26 08:35 Uhr Kurs Hebelprodukt 0.764 Franken Basispreis variabel 57.3293 CHF Knock-out-Schwelle 55.6094 CHF Hebel 2.86 Abstand zum Kock-out 30.4% Stop-Loss 0.35 Franken Ziel 0.99 Franken (30%)

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