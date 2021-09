Trading Idee Tesla: Wieder im Aufwind

Denn dort hatte sich in den vergangenen Tagen der zuständige Minister kritisch über den Wildwuchs an E-Auto-Herstellern im Reich der Mitte geäussert. Seine Ansicht: Hier müsse dringend eine Konsolidierung her. Das passt zur allgemeinen Regulierungswelle, die bislang allerdings vor allem Internetunternehmen im Visier hatte. Nun könnte es also auch andere Branchen wie etwa die Elektromobilität treffen.

Der lachende Dritte?

Das bringt natürlich auch Unruhe in die schon notierten E-Auto-Hersteller wie beispielsweise NIO oder Xpeng. Die Aktie von Tesla könnte demgegenüber zum sprichwörtlichen lachenden Dritten werden. Und das, obwohl erst in dieser Woche die Meldung die Runde machte, dass sich die viel beachtete Fonds-Managerin Cathy Wood von insgesamt 350.000 Tesla-Aktien getrennt habe. Indes:

Starke Perspektiven

Tesla geht seinen Weg unbeirrt weiter, nicht nur als Elektroauto-Hersteller Geld zu verdienen, sondern auch in weitere Sektoren zu expandieren, beispielsweise Software, Batterietechnik, Weltraum und Telekommunikation. Das stärkt auch am Kapitalmarkt die Sichtbarkeit und die jüngste Kursverbesserung scheint das zu untermauern. Kurzfristig steht nun der Angriff auf die Widerstandzone im Bereich von 770 Dollar auf dem Programm.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Anleger, die auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends setzen, können dabei auch einen Call-Optionsschein nutzen. Wir empfehlen einen Knock-out Warrant der UBS mit einem Hebel von 5,9. Schafft es der Basiswert auf das Niveau seines bisherigen Allzeithochs, würde beim Optionsschein die Chance auf eine Verdopplung bestehen mit einem Kursziel bei rund 2,30 Franken. Den Stop-Loss setzen wir bei 0,70 Franken.

Trading Idee Tesla Basiswert Tesla Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent UBS ISIN CH1125156823 / 112515682 Laufzeit Open end Stand 17.09.2021 11:28 Uhr Kurs Hebelprodukt 1,14 Franken Basispreis variabel 646,11 Dollar Knock-out-Schwelle 646,11 Dollar Hebel 5,9 Abstand zum Knock-out 14,6 Prozent Stop-Loss 0,70 Franken Ziel 2,30 Franken (+102 %)

