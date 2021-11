Trading Idee Richemont: Druck von neuem Investor?

Konkret hat der aktivistische Hedge Fund Third Point nach bisherigen Informationen eine bedeutende Beteiligung aufgebaut. Hinter Third Point steht der bekannte Investor Daniel Loeb, der aktuell beispielsweise versucht, Royal Dutch Shell aufzuspalten. Loeb bzw. Third Point hat diesbezüglich auch eine recht illustre Geschichte, zum Beispiel war man auch als aktivistischer Investor bei Nestlé und Sony aktiv.

Was könnte verkauft werden?

Natürlich fragt sich der Markt, was bei Richemont an Potenzial möglich wäre. Hierbei geht es sicherlich auch um die Frage, ob es einzelne Marken gibt, die man vielleicht abstossen sollte. Da Third Point dem Vernehmen nach auch mit einem weiteren Investor, Artisan Partners, kooperiert, könnte hier das Richemont-Management tatsächlich unter Erklärung- bzw. Handlungsdruck geraten.

Neue Dynamik

An der Börse werden diese neuesten Entwicklungen sehr positiv aufgenommen. Die Aktie von Richmond hat zuletzt einen erheblichen Kurssprung verzeichnet mit einem neuen Allzeithoch.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Anleger, die auf einen weiteren Aufwärtsdruck durch die neue Lage im Aktionariat setzen, können dazu auch einen Call-Optionsschein nutzen. Wir empfehlen einen Mini Future der UBS mit einem Hebel von 6,3. Das aktuelle Gewinnpotenzial taxieren wir auf rund 45 Prozent mit einem Kursziel bei 2,60 Franken. Den Stop-Loss setzen wir bei 1,20 Franken.

Trading Idee Richemont Basiswert Richemont Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent UBS ISIN CH1131918570 / 113191857 Laufzeit Open end Stand 08.11.2021 11:33 Uhr Kurs Hebelprodukt 1,80 Franken Basispreis variabel 109,00 Franken Knock-out-Schwelle 109,14 Franken Hebel 6,3 Abstand zum Knock-out 13,2 Prozent Stop-Loss 1,20 Franken Ziel 2,60 Franken (+44 %)

