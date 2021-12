Trading Idee NVIDIA: Druck durch Kartellwächter

Denn die dortige Federal Trade Commission FTC hat letzte Woche Klage gegen die Übernahme von Arm durch NVIDIA eingereicht. Die Befürchtung der Wettbewerbshüter: Beide Unternehmen zusammen könnten einen kontrollierenden Einfluss auf die gesamte Computertechnologie und das Design von Halbleitern bekommen. Man befürchtet, dass hier nicht nur der Wettbewerb beschädigt würde, sondern auch neue Technologien der nächsten Generation unterdrückt werden könnten.

Auf dem Weg zum Monopol?

NVIDIA will bekanntlich für rund 40 Milliarden Dollar Arm, die derzeit noch im Besitz der japanischen Softbank Group ist, übernehmen. Und natürlich würde damit eine starke Marktpositionierung in der Halbleiterindustrie geschaffen werden. Die Fragestellung ist hierbei derzeit vorrangig, ob NVIDIA bereit ist, Zugeständnisse zu machen, insbesondere in der Patentierung und Lizenzierung neuer Chiptechnologien. Aber wenn man die Klage der FTC richtig interpretiert, geht es nicht einmal um Zugeständnisse, sondern um eine fundamentale Ablehnung eines solchen Zusammenschlusses.

Weiterer Abwärtsdruck?

Das könnte in dem aufgeheizten Marktumfeld für die NVIDIA-Aktie weiteren erheblichen Abwärtsdruck bedeuten. Nach kleinen Gewinnmitnahmen im September 2020 nach Bekanntgabe des geplanten Deals hatte sich die Aktie hervorragend entwickeln können, auch unter dem Eindruck starker Geschäftszahlen aufgrund des weiteren Siegeszuges von NVIDIA-Halbleitern zum Einsatz in Rechenzentren für die Cloud. Doch scheint die Aktie im jetzigen Umfeld mehr als ausgereizt und eine Absage des Deals könnte unter Umständen zu erheblichen weiteren Gewinnmitnahmen führen, vielleicht sogar in den Bereich von 230 bis 250 Dollar.

Fazit

Spekulativ eingestellte Investoren, die kurzfristig auf weitere Gewinnmitnahmen setzen, können dazu auch einen Put-Optionsschein nutzen. Wir empfehlen ein Constant Leverage Zertifikat der UBS mit Hebel von 5. Das aktuelle Gewinnpotenzial taxieren wir auf rund 90 Prozent mit einem Kursziel bei rund 7,30 Franken. Den Stop-Loss setzen wir bei 2,30 Franken.

Trading Idee NVIDIA Basiswert NVIDIA Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Put Emittent UBS ISIN CH1143057334 / 114305733 Laufzeit Open end Stand 06.12.2021 12:30 Uhr Kurs Hebelprodukt 3,88 Franken Basispreis variabel 368,31 Dollar Knock-out-Schwelle 357,27 Dollar Hebel 5,0 Abstand zum Knock-out 16,2 Prozent Stop-Loss 2,30 Franken Ziel 7,30 Franken (+88 %)

