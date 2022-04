Trading Idee: Givaudan vor weiterem Hochlauf?

Die Aktien von Givaudan befinden sich in einem soliden kurzfristigen Aufwärtstrend wobei Korrekturen bisher leicht unter dem 10er-EMA im Tageschart auslaufen. Auch die vorherige Abwärtskorrektur mit dem Verlaufstief vom 13. April bei CHF 3.819 lief direkt leicht unter dem 10er-EMA aus. Dann kam es zu einem erneuten Hochlauf, wobei die Aktien direkt an der Unterstützung im Bereich von CHF 3.800 nach oben abgeprallt waren. Am Vortag bildete sich eine bullishe weisse Tageskerze, die auf eine weitere Aufwärtsbewegung bei den Titeln von Givaudan hindeuten könnte. Der Aufwärtstrend ist kurzfristig klar intakt. Das Kursziel wäre zunächst am Widerstand bei CHF 4.040 zu sehen. Dem Aufwärtstrend folgend könnte dieser Widerstand aber nach oben durchbrochen und in der Folge der 200er-EMA bei aktuell CHF 4.090 angelaufen werden. Es bietet sich eine Long-Chance auf die Aktien von Givaudan.